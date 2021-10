Tommy Lee ha condiviso i suoi pensieri in merito alla serie Pam & Tommy di Hulu, con Lily James e Sebastian Stan.

In una recente intervista a ET, agli MTV VMA 2021, Tommy Lee ha parlato delle sue impressioni sulla serie Pam & Tommy presentata da Hulu con Lily James e Sebastian Stan: “Conosco Sebastian, mi sta interpretando. Da quello che mi ha raccontato, storia davvero bella. Penso che molte persone penserebbero che sia nulla di che, ma si tratta davvero di privacy e di come le cose diventarono folli allora. Ora ci sono leggi diverse“.

Tommy Lee commenta la serie Pam and Tommy di Hulu

La serie Pam and Tommy – composta da otto episodi – esplorerà la relazione tra l’attrice ed ex modella, Pamela Anderson e il batterista dei Mötley Crüe, focalizzandosi, nello specifico, sul loro sex tape della luna di miele, che fu rubato e diffuso. A maggio, Hulu rilasciò le prime immagini della miniserie che mostrano Lily James e Stan interpretare i due ex partner.

Il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, appoggia pienamente lo show di Hulu, in quanto è una “storia davvero interessante” che esplora il concetto di privacy e come sia stato violato, quando le leggi ancora non tutelavano la diffusione di materiale privato e personale.

Ha, poi, aggiunto: “è una bella storia e la gente ha bisogno di saperlo“. Lee aveva precedentemente affermato nell’autobiografia dei Mötley Crüe del 2001, The Dirt: Confessions of the World’s Most Notorious Rock Band che il nastro iniziò ad essere diffuso, quando qualcuno che lavorava a casa sua lo trovò e lo vendette. Il resto, poi, è storia.

Il silenzio di Pamela Anderson

Sebbene Pamela Anderson non abbia commentato ancora ufficialmente questo nuovo spettacolo di Hulu, secondo diverse indiscrezioni, pare non appoggi la serie che la vede protagonista. Qualche settimana fa, Courtney Love ha pubblicato un post in cui definiva lo show “fot****mente oltraggioso“, ricordando la vicenda della diffusione del sex tape dell’amica.

“Quando il sex tape di Pam e Tommy uscì, io [e gli ex membri degli Hole Patty Schemel e Melissa Auf der Maur] stavamo facendo un disco [Celebrity Skin]. Donne sole in molti studi di registrazione a Los Angeles. Dove tutti, TUTTI, gli ingegneri dello staff, i produttori, i proprietari stavano guardando il video porno con un’enorme piacere provocato dalla sfortuna altrui. Risate: è stato disgustoso. Ho vietato a chiunque di discuterne. Ha distrutto la vita della mia amica Pamela“, ha concluso.