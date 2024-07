La nuova Miss Drag Queen Italia è una donna biologica: le sue parole dopo le polemiche

Il mondo drag un tempo era per gli uomini cisgender che si “vestivano da donna” creando un proprio personaggio per fare spettacoli. Poi, col passare degli anni, l’arte drag si è evoluta, è cambiata e ha aperto le porte anche al mondo trans, soprattutto alle donne transgender. A Miss Drag Queen Italia, il concorso italiano più importante che celebra l’arte drag, abbiamo visto gareggiare un bel po’ di artiste trans MtF e un paio di loro hanno pure vinto (l’ultima è stata Mila Morphosis nel 2022).

Da un po’ di anni a questa parte, però, l’arte drag si è aperta ulteriormente e ha accolto anche le bio queen, ovvero le donne biologiche. Nel 2021, ad esempio, nella versione britannica di RuPaul’s Drag Race ha partecipato Victoria Scone, una donna biologica.

E così è successo anche a Miss Drag Queen Italia. Lo scorso anno per la Liguria ha partecipato la bioqueen Miss Panik, mentre quest’anno – sempre per la Liguria – l’altra bioqueen Finora che alla fine ha pure vinto il concorso. Concorso che ha visto gareggiare, per la Toscana, un’altra ragazza: Bianca Munera Wutang.

Al secolo Anna Giusto, Finora ha così commentato sui social la sua vittoria che ha, come prevedibile, scatenato un po’ di polemiche.

“Sarò la vostra regina per quest’anno e so che non tutti sono e saranno sempre d’accordo con tutto ciò che sono e che scelto di mettere in scena attraverso la mia arte. Ma essere un personaggio scomodo è parte di quello che sono. Voler lasciare quel gusto agrodolce che non sai se ti piace o meno, ma che non dimentichi. Spero di riuscire a dare valore ad ogni tipo di drag, dal più stravagante al più classico. Quest’arte ha il potere di essere favolosa e merita di essere rispettata e allargata il più possibile.

Penso sinceramente che ogni persona che ho incontrato o esperienza che ho avuto l’onore di fare in questo ultimo anno sia stata fondamentale per aiutarmi a crescere e farmi raggiungere questo traguardo inaspettato e incredibile. Quindi, per prima cosa dirò un enorme grazie generale a tutte le persone che ne hanno preso parte”.