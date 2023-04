La nuova Huawei continua a investire in ricerca e sviluppo

Huawei ha annunciato i risultati finanziari del 2022: il fatturato globale dell’azienda ammonta a 92,3 miliardi di dollari mentre l’utile netto ha raggiunto 5,1 miliardi di dollari. Huawei ha inoltre continuato a investire nelle attività di Ricerca e Sviluppo, con una spesa annua di 23,2 miliardi di dollari nel 2022, che rappresenta il 25,1% del fatturato annuo di Huawei per un investimento totale in R&S di oltre 140,5 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni. “Il 2022 è stato caratterizzato da un macro-contesto sfidante e da fattori esterni non strettamente legati al mercato che hanno messo alla prova le attività di Huawei” – ha affermato Eric Xu, Rotating Chairman di Huawei, nel corso della conferenza stampa annuale di annuncio dei risultati finanziari dell’azienda. “Nonostante ciò, abbiamo lavorato duramente per proseguire con successo nel nostro business, facendo tutto quello che era in nostro potere per assicurare la continuità aziendale e servire i nostri clienti. Parallelamente, ci siamo anche impegnati per accrescere i frutti del nostro lavoro, generando un flusso costante di ricavi per sostenere la nostra attività e porre le basi per la sua crescita futura”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Sabrina Meng, CFO di Huawei, che ha dichiarato: “Nonostante la notevole pressione a cui siamo stati sottoposti nel 2022, i nostri risultati aziendali complessivi sono stati in linea con le previsioni. Al termine del 2022, il nostro rapporto tra attività e passività si è attestato al 58,9% mentre le nostre disponibilità monetarie nette sono state pari a 25,3 miliardi di dollari. Inoltre, il saldo totale degli asset, in gran parte composto da attività correnti come liquidità, investimenti a breve termine e attività operative, ha raggiunto 143.8 miliardi di dollari. La posizione finanziaria di Huawei si conferma pertanto solida, dimostrando una forte resilienza e flessibilità. Nel 2022, la nostra spesa totale in R&D è stata di 23,3 miliardi di dollari, pari al 25,1% del fatturato totale di Huawei, confermandosi tra gli investimenti più significativi in questo ambito nella storia dell’azienda. Di conseguenza, anche in un periodo sfidante come questo che stiamo attraversando, proseguiamo nel nostro business con grande fiducia”.

Nel 2022, il fatturato delle divisioni aziendali Carrier, Enterprise e Consumer è stato rispettivamente di 40,8 miliardi di dollari, 19,2 miliardi di dollari e 30,8 miliardi di dollari. “Il 2023 sarà cruciale per l’andamento e lo sviluppo sostenibile di Huawei”, ha osservato Xu. “Siamo consapevoli che saremo sottoposti a notevoli pressioni ma abbiamo tutto ciò che serve per superare con successo anche questa sfida, potendo contare su opportunità di crescita, un portfolio di attività resiliente, una competitività impareggiabile, la fiducia consolidata dei nostri clienti e partner e il coraggio di investire in modo significativo nelle attività di R&S. Pertanto riponiamo fiducia nella nostra capacità di superare qualsiasi sfida, gettando solide basi per un successo sostenibile”.