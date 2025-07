La nuova gestione del canile: problemi e proteste dell’Avapa

Negli ultimi tempi, la gestione dei rifugi per animali ha attirato l’attenzione per i cambiamenti e le problematiche emergenti. In particolare, dal 1° luglio, la gestione del canile e gattile regionale è passata dalla storica Associazione valdostana per la protezione degli animali (Avapa) a una cooperativa sociale di Grosseto, il Melograno.

Avapa ha espresso preoccupazione per le nuove scelte gestionali, evidenziando vari problemi. Tra questi, la riduzione del tempo di uscita per i cani e modifiche alla loro routine, che hanno causato stress emotivo. L’associazione segnala anche il divieto per i volontari di accedere ai box, limitando le interazioni con gli animali e persino l’impossibilità di scattare foto.

In aggiunta, sono stati riscontrati conflitti fra gli animali, attribuiti alla mancanza di esperienza da parte dei nuovi operatori assunti, molti dei quali provengono da cooperative esterne senza adeguata formazione. Un episodio di aggressione tra cani ha rafforzato le preoccupazioni riguardo alla trasparenza nella gestione di situazioni critiche.

Le contestazioni includono anche un clima di discontinuità, con molti ex dipendenti non contattati per possibili reinserimenti. Avapa critica la mancanza di un approccio formativo adeguato e il dialogo con chi conosce gli animali, che risulta essenziale per garantire adeguate cure.

Altri problemi segnalati includono l’impossibilità di accesso al pubblico nei tempi previsti, il malfunzionamento dei servizi di reperibilità e l’assenza di supervisione nei gatti, a causa della mancanza di un organigramma chiaro. Alla luce di tali difficoltà, Avapa ha deciso di non partecipare all’ultimo bando di gara, affrontando tali vincoli come insostenibili nella loro visione di protezione animale.