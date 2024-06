la nuova frontiera dell’assistenza all’udito

Con il nuovo iOS 18 che sarà presentato quest’oggi, Apple migliorerà anche l’esperienza delle AirPods. A quanto pare, infatti, l’aggiornamento per iPhone che vedrà la luce in autunno guarderà in maniera importante anche agli auricolari senza fili.

Non si tratta di una prima assoluta: già l’anno scorso con iOS 17 Apple ha implementato alcune migliorie su AirPods con cinque miglioramenti come l’audio adattivo, il volume personalizzato. ed altre feature che hanno reso l’esperienza più personalizzata e su misura.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman, alla WWDC Apple presenterà alcune interessanti funzionalità per le AirPods: una nuova feature di test dell’udito ed un sistema di apparecchio acustico. “Ci sarà anche il supporto per una nuova funzionalità di test dell’udito sugli AirPods di Apple. Anche gli auricolari riceveranno una nuova funzionalità di apparecchio acustico, ma questa potrebbe non essere annunciata fino alla fine dell’anno… i nuovi miglioramenti degli AirPods saranno fondamentali per numerosi nuovi modelli in arrivo entro la fine dell’anno” si legge nella newsletter.

Anche i precedenza, Mark Gurman aveva affermato che Apple sarebbe al lavoro da tempo su un test dell’udito, che riprodurrà toni e suoni diversi per consentire agli AirPods lo stato di salute uditiva della persona: “l’idea è quella di aiutare gli utenti a individuare i problemi di udito, non diversamente da come l’app ECG di Apple Watch verifica i problemi cardiaci” aveva affermato in precedenza il giornalista di Bloomberg.