La nuova frontiera della neurodegenerazione

Per decenni, le commozioni cerebrali sono state viste come semplici “colpi alla testa”, ma un recente studio della Tufts University e dell’Università di Oxford ha rivelato un legame inquietante tra traumi cranici e la riattivazione di virus latenti nel cervello, che potrebbe portare a malattie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson. I risultati, pubblicati su Science Signaling, mostrano come eventi traumatici possano riattivare virus come l’herpes simplex 1 (HSV-1) e varicella-zoster, che colpiscono una vasta porzione della popolazione e possono provocare danni neuronali.

La ricerca condotta dalla dottoressa Dana Cairns ha dimostrato che un trauma cranico può innescare la riattivazione dell’HSV-1, risultando nella formazione di placche amiloidi e grovigli di tau tipici dell’Alzheimer. Esperimenti su modelli di tessuto cerebrale hanno mostrato che il trauma provoca una risposta infiammatoria nei campioni infetti, mentre nei modelli privi di virus non si verifica la stessa degenerazione.

La dottoressa Ruth Itzhaki aveva già suggerito oltre 30 anni fa un legame tra virus latenti e neurodegenerazione, dimostrando la presenza di HSV-1 nei cervelli di pazienti anziani con Alzheimer. Grazie a modelli avanzati di cervello in laboratorio, i ricercatori sono ora in grado di simulare gli effetti delle commozioni cerebrali e di osservare l’interazione tra virus e neuroni, rappresentando un significativo progresso nella ricerca neurologica.

Questi risultati sono particolarmente rilevanti per sportivi e militari, frequentemente soggetti a traumi cranici. La ricerca suggerisce che misure preventive, come farmaci antivirali dopo un trauma, potrebbero ridurre il rischio di malattie neurodegenerative, cambiando radicalmente la nostra comprensione dei traumi cerebrali.