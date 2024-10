La nuova era delle action cam

Insta360 ha lanciato il nuovo modello della serie Ace: l’Insta360 Ace Pro 2, un’action cam che segna un importante passo avanti nel settore delle riprese d’azione. Questa camera offre qualità d’immagine eccezionale, risoluzioni fino all’8K, intelligenza artificiale avanzata e un design robusto, adatto a condizioni estreme. Collaborando con Leica, Insta360 ha sviluppato la Ace Pro 2 con un sensore 8K da 1/1.3″ e un obiettivo Leica SUMMARIT, fornendo riprese in 8K a 30fps e 4K a 60fps con modalità Active HDR, perfetta per riprese in movimento. La modalità PureVideo migliora la qualità delle riprese in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie a funzionalità di intelligenza artificiale, la Ace Pro 2 semplifica la creazione di contenuti: l’Assistente IA aiuta i creatori durante le riprese, e con i comandi vocali e gestuali è possibile gestire la camera a distanza. Il design include una Cover Antivento per migliorare la qualità audio e la camera è impermeabile fino a 12 metri, raggiungendo 60 metri con un case subacqueo. È resistente a temperature fino a -20ºC e presenta una lente rimovibile.

La batteria da 1.800 mAh offre un 50% in più di autonomia e la ricarica rapida porta la batteria all’80% in soli 18 minuti. La compatibilità con accessori di terze parti consente l’integrazione con dispositivi come Garmin e Apple, permettendo di sovrapporre dati nei video. Il nuovo obiettivo Leica garantisce una qualità d’immagine eccellente, con un campo visivo di 157°, e riprese in slow-motion a 120 fps in 4K.

L’editing dei video è semplificato grazie alla funzione di Pre-Registrazione che salva automaticamente fino a 120 secondi di riprese. Il Clarity Zoom in 4K permette di ingrandire senza perdita di qualità, mentre l’IA Highlights Assistant suggerisce i momenti migliori per il montaggio. In combinazione con l’app Insta360, i creatori possono utilizzare transizioni dinamiche e template preimpostati.

La Insta360 Ace Pro 2 sarà disponibile a un prezzo di 469,99 euro, nella configurazione con doppia batteria e accessori, puntando a ridefinire gli standard delle action cam per i creativi di ogni livello. La distribuzione in Italia è affidata a Nital Spa.