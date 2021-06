Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, ha realizzato alcune storie su Instagram in cui ha annunciato ufficialmente la fine delle registrazioni del programma. Le sei coppie protagoniste sono infatti tutte tornate a casa, chi da single, chi insieme.

Ovviamente l’autrice non ha fatto spoiler sulle dinamiche, ma ha anticipato che ci sarà un cambio di messa in onda che dalla prossima settimana potrebbe essere anticipato al lunedì. La prima puntata, invece, è prevista per mercoledì 30 giugno.

Raffaella Mennoia, le confessioni sulla nuova edizione di Temptation Island

“Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo appena consegnato il programma. E’ stata un’edizione particolare, io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre, ma è normale. Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione direi che nulla è come sembra e che nulla è più vero di quello che sembra. Poi direi che delle volte l’unica soluzione è stare insieme ed in altri casi che l’unica soluzione è non stare insieme e che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare“. Raffaella Mennoia ha poi concluso: “Beh, ho detto tutto e come al solito non ho detto niente, ma anche questa è un’arte“.

Al momento non c’è nessuna anticipazioni ufficiale, anche se qualche giorno fa Novella 2000 ha parlato di alcuni “scatti di nervosismo” fra i concorrenti.

“Già si parla di pesanti scatti di nervosismo da parte di alcuni concorrenti e di una coppia che avrebbe già abbandonato il villaggio perché uno dei fidanzati in preda alla gelosia e memore dell’impresa di Ciro Petrone avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ricongiungersi alla fidanzata. Su chi sia stato l’artefice di cotanta impresa non ci è dato saperlo”.