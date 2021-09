Spice Girls, Spice25: il nuovo progetto discografico della band per i 25 anni di carriera con bonus track, b-side e altre rarità.

Sorpresa per i fan delle Spice Girls! La più importante band al femminile britannica, per festeggiare i 25 anni di carriera, hanno annunciato l’arrivo di un’edizione deluxe del disco Spice, intitolato Spice25 con bonus track, b-side e registrazioni inedite. Il nuovo lavoro di Geri Halliwell e delle altre Spice arriverà in pieno autunno, e sarà il perfetto regalo di Natale per i grandi fan di un gruppo che ha fatto la storia della musica internazionale.

Spice Girls

Spice Girls, Spice25: il nuovo progetto

La data di uscita di questo nuovo album è il 29 ottobre. Poche settimane e potremo avere tra le mani questo doppio CD con un libretto e copertina rigida. Per i più appassionati, arriveranno anche versioni diffierenti, come quelle in vinile e in cassetta, oltre a un’esclusiva edizione rimasterizzata dell’album originale per Apple, con l’utilizzo di Dolby Atmos.

Ricordiamo che Spice venne pubblicato la prima volta nel novembre 1996 ed è stato il terzo album più venduto negli anni Novanta, grazie a successi come Wannabe e Say You’ll Be There, pubblicato oggi in una nuova versione con assolo di sassofono:

Spice25: un regalo per i fan della band

Il nuovo disco arriva a 25 anni di distanza dal debutto della band, che oggi come non mai ha voglia di festeggiare. D’altronde, l’impatto culturale delle Spice è stato grandissimo, e ne sono consapevoli anche le cinque ragazze. Spiega Mel B: “Tutto quello che ho sempre desiderato era essere accettata e far sì che tutti intorno a me sentissero di poter celebrare chi sono e di essere liberi di essere se stessi“.

Geri Halliwell ha invece aggiunto che dai piccoli passi alla conquista del mondo le Spice sono sempre state fortunate ad avere accanto un pubblico così fedele che le ha sempre sostenute. Quindi, conclude: “Sono stati 25 anni di pura magia. Spice Girls forever!“.