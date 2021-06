Eric Clapton, nuova edizione per l’album di debutto del 1970: dettagli, data d’uscita e tracklist.

L’omonimo album solista di debutto di Eric Clapton, uscito nell’agosto del 1970, sarà ripubblicato in una Anniversary Deluxe Edition il 20 agosto 2021. L’artista presenterà questa importante tappa della sua epica carriera in tre mix separati: The Eric Clapton Mix, the Delaney Bramlett Mix e Tom Dowd Mix (versione britannica). È la prima volta che tale mix viene rilasciato integralmente. La nuova edizione è introdotta dall’arrivo di due tracce, After Midnight (Delaney Bramlett Mix) e Blues Power (Clapton Mix). L’album sarà disponibile su 4CD e 1LP (standard nero) e uscirà anche in digitale.

Eric Clapton

Eric Clapton, l’album di debutto ripubblicato in una nuova edizione

Questa raccolta dell’anniversario include anche alcuni singoli, versioni alternative e sessioni di outtake. Tra questi, ci sono un mix alternativo inedito di Comin’ Home di Delaney & Bonnie & Friends con Eric. Altre tracce, presenti tra queste bonus track, sono state precedentemente pubblicate sul CD Deluxe Edition dell’album nel 2005. Sono inclusi Teasin di King Curtis con Delaney Bramlett, I’ve Told You For The Last Time di Eric Clapton & Friends (versione Olympic Studios) e il singolo lato B Groupie (Superstar) di Delaney & Bonnie & Friends con Eric. Come vi anticipavamo, l’Anniversary Deluxe Edition è preceduta da due brani. Ecco i video di After Midnight (Delaney Bramlett Mix):

L’album del 1970 arrivò mentre il chitarrista stava reimpostando le sue priorità musicali, quando lavorava con Delaney & Bonnie e altri in vista della creazione del supergruppo Derek and the Dominos, avvenuta nello stesso anno. L’album ha raggiunto il numero 13 della classifica Billboard LP, rimanendovi per ben 30 settimane.

La tracklist dell’Anniversary Deluxe Edition

Di seguito, vi elenchiamo i brani inseriti nei vari CD che comprendono l’Anniversary Deluxe Edition di Eric.

CD 1 (The Tom Dowd Mix – The U.K. Version)

Slunky Bad Boy Lonesome And A Long Way From Home After Midnight Easy Now Blues Power Bottle Of Red Wine Lovin’ You Lovin’ Me I’ve Told You For The Last Time I Don’t Know Why Let It Rain

CD 2 (The Eric Clapton Mix)

Slunky Bad Boy 4.20 Lonesome And A Long Way From Home After Midnight Easy Now Blues Power Bottle Of Red Wine Lovin’ You Lovin’ Me I’ve Told You For The Last Time I Don’t Know Why Let It Rain

CD 3 (The Delaney Bramlett Mix)

Slunky Bad Boy Easy Now After Midnight Blues Power Bottle Of Red Wine Lovin’ You Lovin’ Me Lonesome And A Long Way From Home I Don’t Know Why Let It Rain

CD 4 (Singles, Alternate Versions & Session Outtakes)

Teasin’ Performed by King Curtis with Delaney Bramlett, Eric Clapton & Friends Comin’ Home (Alternate Mix) Performed by Delaney & Bonnie & Friends featuring Eric Clapton unreleased mix Blues In “A” (Session Outtake) She Rides (Let It Rain alternate version) I’ve Told You For The Last Time (Olympic Studios version) I Don’t Know Why (Olympic Studios version) Comin’ Home (single a-side) Performed by Delaney & Bonnie & Friends featuring Eric Clapton Groupie (Superstar) (single b-side) Performed by Delaney & Bonnie & Friends featuring Eric Clapton.

Di seguito potete ascoltare Blues Power (Clapton Mix). Il video: