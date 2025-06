La Nuova Economia Europea: Dallo Statismo al Mercato Unico

Negli ultimi anni, l’Europa ha assistito a un significativo cambiamento nella sua politica economica, abbandonando principi liberisti per adottare un approccio più interventista. Oggi, i governi sono i principali attori economici, con l’Unione Europea che promuove un concetto di “autonomia strategica” e “sovranità industriale”.

I principali Stati membri, come Francia e Germania, stanno sviluppando strumenti per sostenere l’economia locale attraverso investimenti statali e politiche protezionistiche. In particolare, la Germania ha nazionalizzato Uniper e supportato il settore energetico, mentre la Francia ha centralizzato la produzione energetica e sostenuto l’industria attraverso il Bpifrance e fondi ad hoc.

In Italia, pur avendo a disposizione risorse significative, la rapidità degli interventi è stata criticata. Il governo ha introdotto strumenti come il Fondo per le Filiere Critiche e programmato il rimpatrio di attività produttive strategiche.

La Commissione europea, storicamente favorevole al libero mercato, ha adattato le sue politiche, autorizzando oltre 900 miliardi di euro in aiuti statali negli ultimi due anni. Tuttavia, vi è una distribuzione asimmetrica di tali aiuti, con la maggior parte assorbita da Germania e Francia.

Nell’ambito di questa nuova economia, i fondi sovrani europei hanno visto crescere le loro dotazioni, ma l’Italia fatica a implementare le sue risorse in modo efficace. Nella cornice di progetti comuni europei, l’Italia sta diventando un laboratorio di interventismo statale, ma emergono preoccupazioni circa la frammentazione del mercato unico e l’efficacia di tali misure nell’innescare un vero cambiamento strutturale.