La nuova collezione di elettrodomestici LG Signature

LG ha presentato la seconda generazione della linea LG Signature al CES 2025, elevando il concetto di lusso e tecnologia per la casa con il tema “Live Beyond”. Questa nuova gamma di elettrodomestici combina design sofisticato, innovazione tecnologica e connettività all’avanguardia, creando un’esperienza di smart home senza precedenti. Pur mantenendo l’estetica minimalista del marchio, la nuova collezione è arricchita da funzionalità smart basate sull’intelligenza artificiale, offrendo un uso ancora più intuitivo.

Il frigorifero Smart InstaView French Door da 36 pollici rappresenta uno dei prodotti di punta, dotato di un display T-OLED trasparente che permette di visualizzare il contenuto del frigorifero senza dover aprire la porta. Questo display funge da interfaccia touch digitale e consente di accedere anche a playlist musicali. Inoltre, il sistema di gestione degli alimenti ThinQ, con fotocamera AI integrata, suggerisce ricette e monitora la scadenza degli ingredienti.

Il microonde LG Signature e la cucina a induzione a doppio forno migliorano ulteriormente l’esperienza culinaria. Il microonde è equipaggiato con tre telecamere per monitorare la cottura in tempo reale e un display touchscreen Full HD da 27 pollici con InstaView, che lo trasforma in un centro di intrattenimento in cucina. Grazie alla tecnologia Gourmet AI della cucina a induzione, è possibile ricevere suggerimenti basati sugli ingredienti utilizzati.

La lavastoviglie LG Signature è progettata per integrarsi con i mobili esistenti, offrendo un design moderno e una maniglia a scomparsa innovativa. È dotata delle esclusive tecnologie QuadWash Pro e Dynamic Heat Dry.

La nuova linea LG Signature include anche significativi progressi nella cura del bucato, con modelli di lavatrice e asciugatrice che utilizzano l’Artificial Intelligence Direct Drive 2.0 per una cura ottimale dei tessuti e tecnologia a pompa di calore inverter per un’asciugatura efficiente a bassa temperatura. Entrambi i modelli presentano un touchscreen LCD da 7 pollici per un’interazione semplice.

Lo stand LG al CES 2025 presenta uno spazio lifestyle ideale, in collaborazione con Molteni&C, mettendo in mostra prodotti tecnologici avanzati abbinati a design raffinati. I visitatori possono anche interagire con l’hub domotico LG ThinQ ON AI, dimostrando così la facilità dell’AI Home. Lyu Jae-cheol, presidente di LG Home Appliance Solution Company, ha dichiarato che questa generazione di LG Signature offre una combinazione perfetta di tecnologia e design per una vita domestica efficiente e lussuosa.