La nuova classifica dei tormentoni estivi 2024 conferma il successo di tre singoli

Agosto sta per finire e questa è la classifica aggiornata dei tormentoni estivi 2024 e le rispettive certificazioni. Come sempre Tony Effe e Gaia battono tutti e i Coma_Cose, per la prima volta, segnano una discesa. Anna conferma la sua seconda posizione, come Tananai e Annalisa la terza posizione.

Tormentoni estivi 2024, la classifica FIMI della 3^ settimana di agosto

1) Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba

2) Anna – 30°C

3) Tananai e Annalisa – Storie Brevi

8) Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto

9) Mahmood – Ra Ta Ta

10) Coma_Cose – Malavita

11) Elodie – Black Nirvana

13) Fedez e Emis Killa – Sexy Shop

21) Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda

24) The Kolors – Karma

24) JYLI, Emma, Olly – Ho Voglia Di Te

27) Capo Plaza – Fino All’Alba

33) Angelina Mango – Melodrama

61) Emma – Femme Fatale

L’andamento in classifica FIMI dei tormentoni estivi 2024 (in verde quando salgono/sono stabili, in rosso quando scendono)

Alessandra Amoroso e BigMama – Mezzo Rotto | #26, #36, #27, #30, #35, #21, #13, #12, #11, #10, #6, #8,

Angelina Mango – Melodrama | #23, #16, #24, #19, #27, #39, #31, #29, #34, #32, #31, #33,

Anna – 30°C | #4, #6, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2, #2,

Ava, Mida e VillaBanks – Bacio Di Giuda | #14, #16, #23, #22, #25, #26, #27, #22, #21, #21, #21,

Capo Plaza – Fino All’Alba | #18, #26, #26, #21, #24, #24, #29, #29, #29, #27,

Coma_Cose – Malavita| #89, #72, #59,#56, #36, #28, #22, #14, #12, #9, #8, #8, #7, #10,

Elodie – Black Nirvana |#19, #28, #20, #23, #27, #23, #18, #15, #14, #7, #10, #11,

Emma – Femme Fatale | #98, #90, #66, #84, #80, #70, #72, #64, #64, #57, #56, #53, #58, #61,

Fedez e Emis Killa – Sexy Shop | #3, #5, #5, #5, #8, #7, #6, #8, #6, #12, #11, #13,

JYLI, Olly e Emma – Ho Voglia Di Te | #30, #37, #47, #40, #42, #42, #35, #27, #24, #24,

Mahmood – Ra Ta Ta | #11, #13, #16, #10, #9, #10, #7, #6, #9,

Tananai e Annalisa – Storie Brevi | #13, #7, #7, #5, #5, #4, #3, #3, #3, #3, #3,

The Kolors – Karma | #81, #70, #73, #54, #52, #53, #35, #35, #31, #28, #19, #18, #17, #21, #22, #24,

Tony Effe e Gaia – Sesso e Samba | #10, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1, #1,

Singoli estivi che non ce l’hanno fatta

Achille G, Baby K e VillaBanks – Una Notte | *non ancora entrato in classifica*

Arisa – Baciami Stupido | *non ancora entrato in classifica*

Baby K – Fino Al Blackout | *non ancora entrato in classifica*

Benji e Fede – Musica Animale | *non ancora entrato in classifica*

Blanco – Desnuda | debutto alla #58, dalla seconda settimana è fuori la Top100

Elettra Lamborghini e Shade – Dire Fare Baciare| debutto alla #70, seconda settimana alla #84, dalla terza settimana è fuori la Top100

Paola & Chiara – Festa Totale | *non ancora entrato in classifica*



Le certificazioni dei tormentoni estivi

2 dischi di platino (200.000 copie)

Sesso e Samba – Tony Effe e Gaia

30°C – Anna

1 disco di platino (100.000 copie)

Sexy Shop – Fedez e Emis Killa

Storie Brevi – Tananai e Annalisa

Malavita – Coma_Cose

1 disco d’oro (50.000 copie)