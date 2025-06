La Nuova Champions League: Novità, Squadre e Premi

La Champions League sta per dare il via alla sua nuova edizione, con i turni preliminari che iniziano a luglio. Anche quest’anno sarà mantenuto il formato adottato nella scorsa stagione, caratterizzato da un girone unico di 36 squadre.

La UEFA ha annunciato un montepremi di quasi 2,5 miliardi di euro, che verrà distribuito tra le squadre partecipanti. Ogni squadra che raggiunge la fase a gironi riceverà un compenso iniziale di 18,6 milioni di euro. Inoltre, i primi otto incontri delle squadre offriranno bonus legati ai risultati: 2,1 milioni di euro per ogni vittoria e 700.000 euro per ogni pareggio.

Le prime otto squadre in classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre quelle dalla nona alla ventiquattresima posizione dovranno affrontare i playoff per qualificarsi. Per quanto riguarda la rappresentanza nazionale, l’Inghilterra schiererà sei squadre, inclusa una per il titolo dell’Europa League, grazie al suo ranking UEFA. La Spagna avrà cinque squadre, mentre l’Italia parteciperà con quattro formazioni: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus, che entreranno direttamente nella fase a gironi.

