J-Ax, Voglio la mamma: la nuova canzone del rapper nata dalla sua esperienza con il Covid, che anticipa la sua nuova hit estiva.

J-Ax è di parola. Negli scorsi giorni aveva annunciato la cancellazione del concerto al Forum di Assago, ma aveva promesso ai fan l’arrivo di tanta nuova musica. Detto, fatto. Il 14 maggio è in arrivo un suo nuovo brano speciale, ispirato dall’esperienza con il Covid-19 avuta nell’ultimo mese. Fortunatamente è riuscito a uscirne, e ha voluto raccontare quanto vissuto in musica, nel suo consueto stile. Ma a non finisce qui, perché Ax ha anche annunciato l’imminente arrivo di una nuova hit estiva…

J-Ax, Voglio la mamma: la canzone sul Covid

Attraverso un post sui social il cantautore milanese ha annunciato l’arrivo di Voglio la mamma, un brano ispirato alla sua esperienza con il Covid-19. Queste le sue parole: “Come sempre quando mi capitano le sfighe, l’unico modo per esorcirzzarele è attraverso la musica e quindi ho scritto una canzone su quello che mi è successo“.

Il brano è in uscita il 14 maggio, ma non sarà l’unica uscita del cantautore milanese, che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per aver attaccato anche le istituzioni per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Lui che ha vissuto sulla sua pelle il dramma del Covid sa infatti quanto la malattia sia stata dura e quanto l’intera pandemia avrebbe potuto essere gestita in altra maniera.

J-Ax annuncia la sua nuova hit estiva

Ma non basta un pezzo sul Covid ad accontentare i fan. Il rapper, desideroso di tornare a una vita fatta di normalità e gioia, ha infatti preparato anche un pezzo speciale. Perché la malattia non lo ha fatto diventare un tristone. E allora ecco che sta per arrivare il brano “più zarro” della sua carriera. Una canzone che, afferma l’ex Articolo 31, farà sembrare la sua Ostia Lido un capolavoro come La cura di Franco Battiato. Ma di questo pezzo ne sapremo di più tra poco… Ecco il suo annuncio: