Gianni Morandi, L’allegria: il nuovo singolo del cantautore bolognese scritto da Jovanotti e prodotto da Rick Rubin.

L’estate 2021 sarà animata anche da Gianni Morandi. Prevista per l’11 giugno l’uscita del nuovo singolo del cantautore felsineo. Reduce dall’incidente che gli ha causato gravi ustioni, specialmente alla mano destra, l’artista riparte da un brano che, nel titolo, richiama Mike Bongiorno: L’allegria. Un pezzo dalle firme a dir poco prestigiose: è scritta da Jovanotti e prodotta da Rick Rubin.

Gianni Morandi, L’allegria: la nuova canzone scritta da Jovanotti

Ad annunciare questa straordinaria notizia è stato Lorenzo Cherubini, che attraverso un post ha pubblicizzato il nuovo brano spiegando che nasce da una session fatta con Rick Rubin prima della chiusura di tutto. Rimasta in un hard disk fino a poco tempo fa, ha scelto di farla ascoltare a Gianni e ha capito che con la sua interpretazione il brano sarebbe esploso definitivamente.

Jovanotti

L’artista di A te ha quindi aggiunto che è stato un onore per lui scrivere per uno degli artisti più improtanti di sempre, un uomo dal quale impara in ogni secondo qualcosa: “Il paradosso è che ho dato a Morando uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere, e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di sto pezzo di rock ‘n’ roll acrobatico più che se l’avessi cantata io“.

Gianni Morandi presenta L’allegria

Esaltato anche Morandi, finalmente tornato alla musica dopo l’incidente dello scorso marzo. L’allegria è un brano che lo coinvolge totalmente e che gli è stato regalato da uno degli artisti più innovativi e che stima di più. Parole d’amore tra due grandi big della nostra canzone, due artisti che hanno fatto tra l’altro della positività l’aspetto principale delle loro vite.

Ma come è nata questa collaborazione? Lo ha raccontato lo stesso 76enne bolognese: “Qualche mese fa ho chiesto a Lorenzo se potesse scrivere una canzone per me, una canzone come alcune delle sue, quelle che amo di più, tipo Ragazzo fortunato o Penso positivo. Qualche giorno dopo il mio incidente, Jova mi ha chiamato ed è stato molto affettuoso, ma non pensavo si ricordasse della mia richiesta, e invece mi ha detto: ‘Ci sto pensando, sai’… Poi sabato scorso la grande sorpresa, il pezzo è arrivato, l’ho ascotato infinite volte e ho cominciato a cantarmelo da solo a casa mia“. Di seguito il suo post: