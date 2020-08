Emma Marrone, Latina: il nuovo singolo della cantante salentina, scritto da Calcutta, Dardust e Davide Petrella.

Come promesso, Emma Marrone è pronta a fare un regalo ai suoi fan sul finire dell’estate e poco prima dell’inizio di X Factor. È in arrivo il suo nuovo singolo, un inedito che vanta tre firme d’eccezione. Il titolo è Latina, e la data di uscita è il 28 agosto. Ecco tutti i dettagli sulla canzone che segna il grande ritorno della cantante di origine salentina a un anno di distanza dall’uscita del suo ultimo album, Fortuna.

Emma Marrone: Latina

Il nuovo brano di Emma s’intitola Latina e porta la firma di Calcutta, Dario Faini (Dardust o DRD) e Davide Petrella, tre grandi autori della musica pop italiana degli ultimi anni. Lo ha annunciato la stessa artista sui propri social: “Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta, Dario Faini, Davide Petrella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!“.

Emma Marrone

Emma Marrone presenta Latina

La cantante di origine salentina, nuovo giudice di X Factor, ha presentato così sui social questo nuovo brano: “Mi sono emozionata… era inaspettata… e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate… Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta, che profuma di libertà. Mi sento proietatta in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. Sono solo uan canzone… e sono qui dentro la radio!“. Un post che ha ricevuto un mare di like da parte dei suoi like, tra cui anche Hell Raton, altro giudice di X Factor 2020.

