La nuova canzone di Vasco Rossi sarà una canzone d’amore: lo ha annunciato il rocker di Zocca sui social.

Vasco Rossi regala spoiler su Instagram. Il rocker di Zocca già da diversi mesi aveva preannunciato l’arrivo di nuova musica. In particolare, c’è attesa per il suo nuovo singolo, e il Blasco ha scelto di stuzzicare i propri fan regalando una grande anticipazione: l’artista ha infatti svelato che il prossimo brano sarà una canzone d’amore. Ecco le parole dell’artista, che sui social ha fatto anche autocritica.

Vasco Rossi parla della nuova canzone

“La mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore“, ha spiegato il rocker di Zocca sui social, aprendo di fatto ufficialmente il toto-titolo. Sono tanti i fan che gli hanno chiesto maggiori dettagli, e c’è anche chi avanza alcune ipotesi.

Vasco Rossi

In vista del suo nuovo brano, il cantautore emiliano in questi giorni ha fatto autocritica, postando un messaggio molto importante: “Non posso deludere me stesso. Noto anche il minimo difetto in quello che faccio. Quando qualcuno critica le mie canzoni mi viene da ridere perché tanto i difetti che altri vedono li ho già notati tutti io. Se decido di cantarle è perché so che sono ‘presentabili’. Non è facile che passino indenni il mio esame“. Di seguito il post:

Se ti potessi dire compie un anno

E intanto negli scorsi giorni il Blasco ha festeggiato l’anniversario del suo ultimo singolo, fin qui, Se ti potessi dire. Il brano fu presentato dal rocker così: “È il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione. È un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui“. Un pezzo che qualcuno aveva pensato potesse essere l’ultimo della sua carriera. Per fortuna così non sarà.