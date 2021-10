Beyoncé presenta il nuovo singolo Be Alive, tratto dalla colonna sonora del film Una famiglia vincente – King Richard.

A sorpresa, ma non troppo, il 22 ottobre Beyoncé ha fatto ascoltare le note di un nuovo singolo. La cantante americana, negli ultimi anni impegnata soprattutto nel costruire musica per film più che per la necessità di far sentire la propria voce, stavolta ha lanciato un brano per la colonna sonora del film Una famiglia vincente – King Richard. Non una pellicola qualunque, ma il racconto della straordinaria storia di Serena e Venus Williams e del padre Richard, interpretato per l’occasione da Will Smith. La nuova canzone s’intitola Be Alive. Ecco tutti i dettagli.

Beyoncé riparte da Be Alive

Nuovo singolo per Queen B, la regina del soul e dell’R&B contemporaneo che stavolta ha prestato la voce alle regine assolute del tennis afroamericano, Serena e Venus Williams. Be Alive è una ballata basata sul pianoforte e un testo molto forte, incentrato sull’orgoglio, la voglia di vincere battaglie complicate e di arrivare all’obiettivo contro tutto e tutti. Concetti che si possono facilmente ritrovare nella storia personale e agonistica delle sorelle Williams, specialmente della minore, Serena, che del tennis è stata la dominatrice per anni e anni.

Be Alive nel trailer di Una famiglia vincente

Il brano della signora Knowles non è ancora disponibile sulle piattaforme streaming, ma è già ascoltabile in grande anterpima nel trailer ufficiale del film che avrà per protagonisti Will Smith, Saniyya Sidney nei panni di Venus e Demi Singleton in quelli di Serena. La pellicola arriverà nei cinema americani il 19 novembre.

Di seguito il trailer ufficiale del film, per poter ascoltare un estratto della nuova canzone dell’inimitabile Beyoncé: