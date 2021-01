Morgan, Ano è il nuovo singolo: il cantautore lancia un brano irriverente di genere assurdo attraverso il suo account ufficiale Instagram.

Morgan è tornato, e lo ha fatto a modo suo. A distanza di un mese dall’uscita del brano Il senso delle cose, uno suoi pezzi esclusi da Sanremo, l’artista ha lanciato l’irriverente Ano, una canzone che descrive come “di genere assurdo“. Per lanciarla ha chiesto ai fan di scrivere nei commenti su Instagram ‘lo voglio‘. Al raggiungimento dei 400 commenti ha dato il via libera alla pubblicazione, e dopo qualche ora ha sfidato ancora i fan annunciando un altro brano, Sottochiave spazionave.

Morgan lancia la canzone irriverente Ano

Ano è un brano descritto così dal cantautore brianzolo: “Di genere assurdo, totalmente impensabile, acida e disarticolata, ma in un certo senso curiosamente interessante“. Un pezzo che ha fatto sorridere fin da subito tutti i suoi follower, che hanno voluto a tutti i costi sentirla.

Si tratta di un pezzo surreale in cui sono elencate tante parole che terminano proprio con il suffisso -ano. Di seguito il post pubblicato dall’ex Bluvertigo sui social:

Morgan: un album in arrivo?

Castoldi, personaggio dal rapporto ormai altalenante rispetto al mercato discografico, continua a far parlare di sé dopo la querelle Sanremo, con l’esclusione dal Festival nonostante i cinque brani presentati ad Amadeus. Ad ogni modo, l’artista ha annunciato di avere pronto un album di rienterpretazioni di grandi capolavori della musica classica, e non ha mancato di punzecchiare ancora Sanremo.

Queste le sue parole: “Il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica. È stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica“.