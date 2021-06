Fred De Palma e Anitta, Un altro ballo: la nuova canzone dell’estate della coppia formata dal rapper e dall’artista brasiliana.

Fred De Palma e Anitta ci riprovano! Dopo due anni con Ana Mena, passata a collaborare con Rocco Hunt dal 2020, il rapper torinese dallo scorso anno ha iniziato ad ampliare i propri orizzonti cantando insieme a una grande star internazionale come la brasiliana Anitta. Il pezzo cantanto nella scorsa estate, Paloma, è arrivato a un triplo platino, pur non risultando come una delle canzoni simbolo della nsotra estate 2020. Ma è con quella di quest’anno che De Palma prova nuovamente fare il colpo da novanta con il brano Un altro ballo.

Fred De Palma e Anitta, Un altro ballo: il nuovo singolo

Da anni ormai Fred è il re del reggaeton italiano, esattamente come Baby K ne è la regina. I due artisti si stimano, anche se finora non hanno avuto modo di lavorare insieme. Per il momento il rapper torinese sta infatti puntando a lavorare soprattutto con artiste internazionali, come Anitta.

Fred De Palma

Il nuovo brano è in uscita il 25 giugno per Warner Music Italy. Si tratta del secondo brano ufficiale tratto dal nuovo album dell’artista, Unico, in arrivo a inizio luglio. Il precedente singolo, Ti raggiungerò, è ancora pienamente una delle hit più apprezzate di questa estate.

Fred De Palma fa il bis con Anitta

Dopo la doppietta con Ana Mena, che aveva fatto nascere anche dei rumor di gossip del tutto infondati tra i due, De Palma prova a ripetere il successo anche con Anitta, una star brasiliana conosciuta in tutto il mondo. Il loro nuovo pezzo porterà nuovamente nelle nostre radio i ritmi caraibici tipici della musica di Fred dopo la sua svolta reggaeton, ma anche della stessa popstar sudamericana, capace di mescolare la musica brasiliana con i suoni internazionali più apprezzati di questi anni.

In attesa del nuovo singolo, ecco il precedente Paloma: