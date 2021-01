Morgan, Che succede?: la nuova canzone dell’artista brianzolo pubblicata sui social e tratta dall’album Mr. Agon e il Sacro silenzio.

Che succede? non è più solo un tormentone social. Adesso è anche una vera e propria canzone, firmata ovviamente da Morgan. Inarrestabile in questi ultimi giorni, il cantautore brianzolo ha pubblicato un terzo estratto dal suo folle album Mr. Agon e il Sacro silenzio. E questo terzo estratto non poteva non essere il brano che maggiormente ha incuriosito fin dall’annuncio i suoi fedelissimi fan.

Morgan pubblica Che succede?

Dopo Ano e Sottochiave Spazionave, il cantuatore ex Bluvertigo ha scelto di lanciare un nuovo brano dall’albuim Mr. Agon e il Sacro silenzio. Come per gli altri due pezzi, anche in questo caso l’aritsta ha sfidato i suoi fan sui social, chiedendo di dargli almeno 3mila commenti per ‘sbloccare’ la pubblicazione della nuova canzone.

Anche questo brano, come i precedenti, è di genere assurdo e privo di qualsiasi logica evidente. Basti pensare che per il primo minuto e mezzo l’artista non fa altro che ripetere la frase ‘Che succede?‘, per poi cambiare registro e partire con un altro mantra: “Mi avete rotto il ca**o tutti“. Ecco l’audio del brano:

Il nuovo album di Morgan è Mr. Agon e il Sacro silenzio

Oltre ai nuovi brani, Castoldi ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo album, Mr. Agon e il Sacro silenzio. Scrive l’artista che oltre a questo lavoro seguiranno una serie di dischi quasi senza precedenti. Questo il suo messaggio: “Morgan, secondo album dall’albero MS, dopo la Musica Seria Mr. Agon e il Sacro silenzio. Seguiranno La Musica Sua, la Musica da Stadio, le Musiche Stanche, la Musica Sentimentale, la Musica Sociale, la Musica Seminale, la Musica Suonata, la Musica Scientifica, Music Specimen, la Musica Scolta, la Musica Straniera. Fuori dall’albero MS si trovano Morgangel (concept album triplo), Quello che ha perso Sanremo (Ep), Romnag Catna (otto volumi), Morgan plays Bach (17 volumi), L’audiodisco di Morgan (doppo), Italian Songbook vol. 3, This time la luna, Fuori dall’appartamento (versione riarrangiata con featuring e inediti di Canzoni dell’appartamento)“.