Lorde, Solar Power: dopo quattro anni di silenzio la cantautrice neozelandese torna a far sentire la propria musica.

“La pazienza è una virtù“. Sul sito ufficiale di Lorde si legge questa una frase, per il momento, insieme a un invito ai visitatori di iscriversi a una newsletter per poter rimanere aggiornati sulle prossime mosse della cantuatrice. Il segnale è chiaro: l’artista neozelandese più famosa al mondo è tornata. Dopo quattro anni, la 24enne Ella Marija ha annunciato l’arrivo di un nuovo brano, dal titolo Solar Power. Per ora conosciamo solo la copertina, che vede in primo piano un lato b visto da una prospettiva insolita.

Lorde, Solar Power: il nuovo singolo

Non sappiamo ancora quando arriverà sul mercato il nuovo brano della talentuosa cantautrice di Royals e Team. Quel che è certo è che arriverà entro la fine di questo 2021. Non sappiamo nemmeno se Solar Power sia un singolo o un album, come molti provano a immaginare. C’è anche chi si spinge a ipotizzare un nuovo tour mondiale nel 2022.

Lorde

Insomma, è bastato poco per scatenare nuovamente l’entusiasmo da parte dei fan dell’artista, da sempre molto attiva sul fronte del cambiamento climatico. Nel 2019 era andata in Antardide a osservare i primo piano gli effetti del cambiamento, rimanendo sconvolta, come aveva raccontato in un diario per Rolling Stone. E chissà che il tema del cambiamento climatico non possa essere alla base anche del nuovo progetto discografico.

Lorde: le ultime news sulla cantante

In questi quattro anni la cantante neozelandese non è rimasta con le mani in mano. Tra gli ultimi appuntamenti che l’hanno vista protagonista c’è stata una serie di concerti sold out all’Hollywood Theatre di Auckland. In uno di questi show, accompagnata da Marlon Williams, ha eseguito Tougher than the Rest, brano di Bruce Springsteen contenuto nell’album Tunnel of Love.