Natale per te è la nuova canzone di Radio Deejay, scritta da Dardust: nel video anche star come Elodie e Margherita Vicario.

Il Natale è già arrivato a Radio Deejay. Dal 1° dicembre è disponibile la nuova canzone ufficiale della nota emittente radiofonica. S’intitola Natale per te e vanta una firma più che prestigiosa, oltre che la partecipazione di due grandi star della musica italiana, mainstream o più undeground. Due artiste che hanno scelto di affiancarsi a tutti i conduttori del celebre network di via Massena, una delle radio più amate in Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elodie

Natale per te: il video della canzone di Radio Deejay

Dal 1° dicembre Radio Deejay ha lanciato la sua nuova canzone di Natale. S’intitola Natale per te ed è composta da un grande autore, Dardust, nome d’arte di Dario Faini, tra i princiapli autori e produttori della musica italiana degli ultimi anni. Tra gli interpreti, oltre all’intero roster di conduttori del network, c’è anche Elodie, vera guest star, in compagnia della sua grande amica Margherita Vicario.

Il video è stato girato in collaborazione con Metatron e vede come protagonisti gli speaker di Radio Deejay tra le vie e le piazze di Milano con un maglione natalizio. Il ritornello recita: “Ma l’hai capito che siam qui per te, basta che metti sempre su Deejay e senti queste canzoni che fanno Natale“. Di seguito il video di Natale per te:

La reazione degli ascoltatori

“Non è Natale senza la canzone di Radio Deejay“, ha scritto sui social una fedele fan dell’emittente di Linus. Un’altra ha aggiunto che ascoltando quest eparole è impossibile non piangere. Due messaggi che fanno capire quanto la famiglia di Radio Deejay sia in grado di accompagnare nei momenti più importanti della loro vita tutti i propri ascoltatori.