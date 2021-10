Jack White, ha presentato un nuovo singolo, intitolato Taking Me Back, che fa da sfondo musicale al videogioco Call of Duty: Vanguard.

Jack White ha pubblicato una nuova canzone, intitolata Taking Me Back, che compare nel trailer del videogioco Call of Duty: Vanguard. Il cantautore White ha prodotto il singolo ai Third Man Studios di Nashville, realizzato anche in versione essenziale, chiamata Taking Me Back (Gently). White ha recentemente lanciato la prima filiale permanente della Third Man Records a Londra e un sito web per documentare il suo lavoro di arte e design.

Chitarra Stratocaster

Jack White ritorna con il singolo Taking Me Back

Dopo quasi quattro anni, Jack White è tornato con una nuova canzone, intitolata Taking Me Back, prodotta con Third Man Records. Il cantautore – che è stato, per ben 12 volte vincitore del Grammy – ha eseguito tutte le voci e gli strumenti. La canzone ha anche una versione più soft, Taking Me Back (Gently). Entrambe sono state presentate in anteprima sulla pagina YouTube di White con effetti visivi elettrici. Il video:

Taking Me Back è presente anche nel trailer del videogioco Call of Duty: Vanguard, insieme al filmato del gioco che appare nel suo video con il testo. Il gioco sarà lanciato in tutto il mondo il 5 novembre.

I precedenti progetti di White

La Third Man Records ha recentemente presentato il suo 50° vault di The White Stripes – Live at the Detroit Institute of Arts. L’etichetta discografica indipendente di White ha aperto le porte alla sua terza sede, prima a livello internazionale, questo settembre, a Londra.

L’ultima lavoro discografico del cantautore fu Boarding House Reach, pubblicato nel 2018. Poco più di un anno fa, questo mese, White è salito sul palco del Saturday Night Live e ha eseguito Lazzaretto e Ball and Biscuit.