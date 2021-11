Green Day, Holy Toledo: la nuova canzone di Billie Joe Armstrong e compagni, tratto dalla colonna sonora di un film.

Grande ritorno per i Green Day. La band capitanata da Billie Joe Armstrong ha lanciato un nuovo singolo, dopo Pollyanna e Here Comes the Shock degli scorsi mesi. Non è però in arrivo un nuovo album. Il brano è infatti presente all’interno della colonna sonora di un film in arrivo nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti, Mark, Mary & Some Other People. Scopriamo insieme tutti i dettagli su Holy Toledo!

Green Day

Green Day, Holy Toledo!: il nuovo singolo

Il pop punk dei Green Day al servizio del divertimento. Nel nuovo brano a dominare è infatti la voglia di fare festa, in una canzone ritmata che vede Billy gridare di voler andare dove iniziano i guai, fregandosene di ciò che diranno i vicini. Un pezzo molto allineato con all’atmosfera della commedia con protagonista Hannah Marks. Di seguito l’audio ufficiale del nuovo singolo:

Green Day: BBC Sessions

Non solo una nuova canzone. I Green Day stanno per fare un grande regalo di Natale ai propri fan. Il 10 dicembre sarà infatti pubblicato l’album live BBC Sessions, che conterrà le registrazione realizzate negli studi della BBC, un luogo iconico per la musica rock britannica. Sessioni che risalgono agli anni Novanta e al 2001. Per la prima votla le registrazioni verranno pubblicate in un album ufficiale.

Il disco sarà disponibile in versione CD, in vinile 2 LP, in edizione limitata e in un’esclusiva edizione Sea Blue/Hot Pink invendita sullo store online della band, oltre alla versione Milky Clear, che invece sarà venduta solo dai negozi di dischi indipendenti. Insomma, non è ancora in programma un nuovo album di inediti per Billie e compagni, ma di certo anche in questo periodo non stanno rimanendo con le mani in mano.