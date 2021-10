Tha Supreme, m%n: il significato e tutti i dettagli sulla nuova canzone del rapper e producer rivelazione del 2019.

Ti è mancato tha Supreme? L’attesa sta per finire. Il rapper di Fiumicino ha finalmente deciso di tornare sulla Terra e di lanciare un nuovo singolo. E stavolta un inedito a suo nome. Dopo il successo di Una direzione giusta, rielaborazione con Neffa del classico Lontano dal tuo sole, l’artista rivelazione ormai di due annate fa ha annunciato il ritorno in rotazione radiofonica e sulle piattaforme con un nuovo singolo: m%n (moon).

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tha.supreme

Tha Supreme, m%n: il significato della nuova canzone

Dopo aver finto di aver subito un attacco hacker su Instagram e aver mostrato fatto numerosi rimandi alla luna, il rapper e producer ha pubblicato una serie di video conclusi con l’annuncio più importante: sta per arrivare un nuovo singolo, moon, o meglio m%n.

Racconta infatti lo stesso fratellino di Mara Sattei: “Ci siamo riusciti finalmente. Ho trovato il modo per far ritornare la mia musica sulla Terra, il 22 dovrebbe arrivare. Se riuscite a trovarla caricatela su tutte le piattaforme, ve ne sarei grato“. Di seguito il post con la copertina:

Moon in arrivo: la reazione dei fan

Ovviamente la notizia del grande ritorno dell’artista classe 2001 ha fatto impazzire tutti i suoi fedelissimi fan. Su Instagram sono tanti i commenti carichi di entusiasmo, a partire proprio da quello della sorella Mara. “Daje siamo sulla luna“, mentre c’è chi scherza affermando che non può essere davvero il Supremo del rap italiano a voler lanciare un nuovo singolo, essendo in anticipo sui tempi. Insomma, l’attesa è molta per il brano che segnerà il garnde ritorno di tha Supreme, artista in grado di dominare le classifiche negli ultimi anni con il suo album di debutto. Riuscirà a confermarsi su altissimi livelli?

