Eric Clapton presenta il nuovo singolo Heart of Child, scritto con il collega Robn Monott. La canzone – uscita il 24 dicembre con Bushbranch/Surfdog Records – segna la seconda nuova traccia di Clapton per l’anno dopo l’uscita di This Has Gotta Stop ad agosto. Come quella traccia – e il suo singolo del 2020, Stand And Deliver – Heart Of A Child sembra affrontare il disprezzo di Clapton per le misure di sicurezza COVID-19, come vaccini e blocchi imposti a causa della pandemia.

Eric Clapton ha presentato il nuovo singolo Heart of Child, in collaborazione con Robin Monotti – che si descrive come “avvocato dei diritti umani, architetto, produttore cinematografico e cantautore“. Il cantautore ha espresso a lungo la sua opposizione alle misure di blocco e alla “propaganda” dei vaccini, nonostante il contraccolpo che ha dovuto affrontare per Stand And Deliver con Van Morrison. A luglio, Clapton aveva promesso che non si sarebbe mai più esibito i in un luogo che richiedeva il green pass come condizione per l’ingresso (tuttavia, due mesi dopo, si è esibito in un luogo del genere). Il video di Heart of Child:

A ottobre, è stato riferito che Clapton ha donato 1.000 sterline e prestato il suo furgone al gruppo musicale britannico anti-lockdown Jam For Freedom, congratulandosi con il suo fondatore per aver fatto “un ottimo lavoro“. Brian May commentò, ad agosto, la posizione di Clapton, affermando che sebbene “[Clapton] abbia punti di vista molto diversi da [lui] in molti modi”, “non avrebbe mai smesso di rispettare l’uomo”. Il mese scorso, Robert Cray ha dichiarato di essersi ritirato da un tour con Clapton dopo che quest’ultimo ha paragonato i blocchi alla schiavitù in Stand And Deliver.

Le posizioni anti-lockdown

La nuova canzone arriva sulla scia di molte attività del leggendario chitarrista. Clapton ha collaborato con Van Morrison su un paio di tracce anti-lockdown – Stand and Deliver e The Rebels – e ha pubblicato una sua canzone di protesta, This Has Gotta Stop. Il rocker ha pubblicato The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions a novembre, un film e un album che ha raggruppato le esibizioni, insieme a una versione ridotta della sua band, registrata a metà della pandemia, al Cowdray Park. Clapton è anche coinvolto nel prossimo LP di Ozzy Osbourne.