Eden (To Find Love) è la nuova canzone, eseguita da Bono Vox degli U2 e dall’ex frontwoman dei 4 Non Blondes, Linda Perry per il documentario Citizen Penn.

Eden (To Find Love) è la canzone che vede collaborare Bono degli U2 e Linda Perry, ex frontwoman dei 4 Non Blondes: il brano è accompagnato da una video, contenente le riprese del documentario Citizen Penn, che descrive in dettaglio gli sforzi umanitari di Sean Penn ad Haiti dopo il terribile terremoto del 2010. “È il racconto straordinario del lavoro straordinario di un uomo che ha messo più della sua intelligenza al servizio della lotta contro l’ingiustizia. Ci ha messo tutto il corpo“, spiega Bono.

Linda Perry, ex 4 Non Blondes e Bono Vox degli U2 cantano insieme nel nuovo brano Eden (To Find Love) per la colonna sonora del documentario Citizen Penn, prodotto dall’attore Sean Penn sul disastro che ha colpito Haiti dopo il terremoto di undici anni fa: “In questa canzone, interpreto il ruolo di Dio e lui di Adamo: lui cerca di spiegare che non è colpa di Eva, ma mia, se sono stati cacciati dall’Eden o qualcosa del genere. Linda mi ha aiutato a mettere insieme tutto questo e mia figlia Jordan è anche nei cori, è un affare di famiglia“. Linda Perry ha composto l’intera colonna sonora del documentario Citizen Penn, che è stato pubblicato il 21 maggio tramite Lakeshore Records. Il video di Eden (To Find Love):

Citizen Penn, un docu-film su Haiti e il terremoto del 2010

Citizen Penn è un film ricco di significato e stimolante, splendidamente girato sulla scia del terremoto di Haiti del 2010 che è stato diretto da Don Hardy (Pick Of The Litter). La colonna sonora di Linda Perry incapsula perfettamente il dramma e le personalità del film, la resistenza dello spirito umano e la risolutezza incrollabile dei problemi della comunità locale.

“Linda Perry è un’icona musicale senza precedenti con un talento incredibile nel creare musica di profonda risonanza sia dentro che fuori dallo schermo. Lakeshore Records è onorata ed entusiasta di collaborare con la brillante incursione di Linda nella colonna sonora di questo film profondamente significativo“, afferma Brian McNelis, Presidente, Lakeshore Records.

Il film funge da sguardo nel decennio nella vita di un uomo che ha deciso di aiutare il popolo di Haiti durante la più grande crisi umanitaria di tutti i tempi e le lotte e i trionfi che lui e la sua organizzazione hanno affrontato, nel corso del tempo. È un film su come si costruisce un aereo mentre è già in aria e su come lo si mantiene in volo dopo che è diventato più grande di quanto si possa immaginare.