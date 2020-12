Ultimo, 7+3: la nuova canzone del cantautore romano, a distanza di tre mesi da 22 settembre. Ecco tutti i dettagli su questo nuovo brano.

Tutto pronto per il nuovo singolo di Ultimo. Il 22 dicembre è in arrivo il nuovo brano del cantautore romano, annunciato ampiamente sui social dal mee di novembre. S’intitola 7+3 ed è un brano molto speciale per Niccolò, dedicato a una delle persone più importanti della sua vita. Scopriamo insieme di chi si tratta…

Ultimo annuncia 7+3

Già tra novembre e dicembre Ultimo aveva fatto intuire di aver pronto un nuovo brano, confermando come data d’uscita il 22 dicembre. In realtà, aveva anche svelato il titolo in più di un post su Instagram, senza però mai renderlo ufficiale.

Ultimo

Tutti i dettagli li ha svelati solo alla vigilia della nuova uscita, presentata così sui social: “Circa 2 settimane fa ho scritto una canzone alla chitarra, si chiama 7+3. È un pezzo che ho scritto di getto, in pochi minuti, e l’ho fatto pensando a mia madre, ed è a lei che voglio dedicarlo. Si tratta di un pezzo speciale, intimo“. L’artista lo quindi definito il suo regalo di Natale per tutti i suoi fan:

Ultimo: ospite a Sanremo?

Tra i tanti nomi che erano circolati come possibili partecipanti tra i Campioni al Festival di Sanremo, quello di Ultimo non era stato fatto. Dopo l’esperienza del 2019, conclusa con una grande polemica per il secondo posto ottenuto alle spalle di Mahmood grazie al voto della giuria, Niccolò non sembra in effetti intenzionato a ripresentarsi in gara al Festival.

Tuttavia, non è da escludersi una sua partecipazione alla kermesse in altra veste, magari come grande ospite. Sarebbe l’occasione giusta per svelare tutti i suoi nuovi progetti in vista di un 2021 che deve essere quello della rinascita anche per lui, dopo essere stato costretto a rinviare il tour negli stadi causa Coronavirus.