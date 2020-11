Matter of Time, brano inedito da solista di Eddie Vedder, è stato realizzato al fine di raccogliere fondi per epidermolisi bollosa.

Eddie Vedder dei Pearl Jam ha realizzato delle nuove ed emozionanti tracce da solista: Matter of Time e Say Hi. Entrambi i brani sono stati originariamente ascoltati durante l’evento di beneficienza, Venture Into Cures del 18 novembre dell’artista, che ha raccolto fondi e puntato alla sensibilizzazione del proprio EB Research Fund, che combatte epidermolisi bollosa.

“Si tratta del disturbo della pelle più folle che si possa immaginare“, ha spiegato Vedder. “E quando ti rendi conto che influisce anche sugli organi interni, allora lo vedi quanto sia diabolico“.

Say Hi è stato ispirato dal paziente affetto da EB, Eli Meyer, di sei anni, mentre Vedder canta: “Eli, sei un ladro/Tu mi ha rubato il cuore“, mentre la travolgente ballata per pianoforte Matter of Time è stata scritta per tutti coloro che, al mondo, sono affetti da epidermolisi bollosa.

Il leader dei Pearl Jam, Eddie Vedder, ha presentato la canzone da solista Matter Of Time al Venture Into Cures, che supporta l’EB Research Partnership, la fondazione che Eddie e Jill Vedder hanno creato per dare supporto alle persone malate di epidermolisi bollosa.

Il video di Matter of Time:

Nello stesso evento, ha anche suonato una nuova versione di Say Hi, una canzone che ha suonato dal vivo per un po’, ma mai pubblicata. Ha pubblicato, dunque, entrambe le canzoni come singoli per la raccolta fondi.

Questa canzone mira a raccogliere fondi per trovare una cura per l’epidermolisi bollosa, una malattia genetica pericolosa per la vita che rende la pelle delle persone fragile e sensibile. Matter Of Time è una canzone scritta appositamente per questa problematica e sull’agonizzante attesa di una cura che potrebbe essere all’orizzonte. In Matter Of Time, Vedder canta teneramente su un arrangiamento di pianoforte.

Il video di Say Hi:

Per Say Hi, il canante suona solo acustico, dal vivo in studio. Il video di Matter Of Time è una clip animata sulle persone che soffrono di EB e Say Hi fa leva su un filmato in cui Vedder che suona da solo.