Eazy è il titolo del nuovo brano di Kanye West, creato in collaborazione con il suo vecchio collaboratore The Game.

Ye, precedentemente noto come Kanye West, ha rilasciato una nuova canzone con il suo vecchio collaboratore The Game, intitolata Eazy: nel testo, Kanye parla del suo divorzio da Kim Kardashian e include una frase sul suo presunto nuovo fidanzato: “God saved me from that crash, Just so I can beat Pete Davidson’s ass (Who?)“.

Kim Kardashian e Kanye West

Kanye West pubblica il singolo Eazy

Kanye West ha mantenuto la parola data e ha pubblicato, insieme a The Game, il nuovo singolo Eazy. La canzone arriva dopo che un video di Ye – durante una chiamata FaceTime con DJ Premier – è stato caricato dal designer Tracey Mills. Il video:

Durante la telefonata, Kanye che, all’epoca, era in studio con The Game e Pusha-T, ha rivelato che aveva in programma di pubblicare un brano e ha chiesto al leggendario produttore se era disposto ad aggiungere qualche dettaglio al progetto. “La vita dovrebbe essere facile per tutti, scegliamo di complicarla per noi stessi e per gli altri. Cambia la tua prospettiva e cambia il mondo“, ha affermato The Game in una dichiarazione a Complex.

Il pugno al fan

Il rapper è sotto inchiesta dopo aver presumibilmente preso a pugni in faccia un fan che aveva chiesto il suo autografo nel centro di Los Angeles giovedì mattina presto. La presunta vittima ha detto che intorno alle 3 del mattino, ha visto il rapper seduto nella sua macchina dopo aver lasciato il SoHo Warehouse situato vicino all’incrocio tra Santa Fe Avenue e 7th Street. Il locale è un club esclusivo per soli membri che include un bar sul tetto e un ristorante.

Il fan ha detto che quando si è avvicinato a Ye, il rapper è saltato fuori dalla sua macchina, gli ha dato un pugno e ha lasciato la scena. Il fan afferma di essere stato preso a pugni così forte che è caduto per terra.