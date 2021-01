Avril Lavigne, Flames: il video del nuovo singolo della cantautrice canadese insieme al rapper e cantante americano Mod Sun.

Avril Lavigne volta pagina. Dopo essere tornata alla musica nel 2019 con l’album Head Above Water, a sei anni di distanza dal suo precedente disco, la cantautrice canadese ha pubblicato il suo primo singolo del 2021. Si tratta di Flames, brano in collaborazione con il rapper e cantautore Mod Sun. Una canzone che era stata già anticipata sui social da una serie di scatti, nei quali compariva anche Machine Gun Kelly: che siano in arrivo sorprese?

Avril Lavigne, Flames: il video

L’8 gennaio è stato pubblicato il nuovo singolo della splendida Avril, per l’occasione unita al rapper e poeta americano Mod Sun, conosciuto dai più per l’album Look Up del 2015.

Avril Lavigne

Si tratta di un graditissimo ritorno per Avril che, dopo aver dovuto annullare il suo tour mondiale nel 2021 a causa della pandemia da Coronavirus (comprese le date italiane di Milano e Padova), ha scelto di dedicarsi alla musica in studio, con la speranza di potersi poi esibire dal vivo a partire dal 2022. Di seguito l’audio ufficiale di Flames:

Avril Lavigne con Machine Gun Kelly?

A far ancora più scalpore, al momento dell’annuncio della nuova canzone, non è stato tanto il duetto con Mod Sun, bensì la presenza negli scatti pubblicati sui social di un altro grande artista: Machine Gun Kelly. Che sia in arrivo una collaborazione anche tra l’ex principessa del pop punk e il rapper/punk più rivoluzionario degli ultimi anni? Più che possibile, considerando che i loro mondi sembrano poter facilmente comunicare. Per il momento però non ci sono nuove indicazioni. Non resta che rimanere in attesa di altre sorprese. Ecco il post in questione: