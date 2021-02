Gigi D’Alessio, Guagliune: la nuova canzone del cantautore partenopeo con alcuni rapper come Enzo Dong, Granatino, Lele Blade e Samurai Jay.

Buon compleanno Gigi D’Alessio! Nel giorno in cui compie 54 anni, il cantautore partenopeo ha deciso di fare a tutti i suoi fan un grandissimo regalo. Dopo aver pubblicato un album di cover dei suoi pezzi più famosi con il meglio della scena rap italiana e napoletana, il ‘giovane’ Gigi ci ha preso gusto. Così, ha voluto lanciare proprio il 24 febbraio un singolo inedito, Guagliune, insieme ad alcuni dei Big delal trap partenopea: Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay. Il brano è in arrivo in tutte le piattaforme dal 26 febbraio.

Gigi D’Alessio, Guagliune: il nuovo singolo

Vestire i panni del padre artistico di un’intera scena non dispiace al cantuatore partenopeo, che anzi ci ha preso gusto e ha scelto di dare la propria benedizione ai suoi guagliuni, stavolta Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay.

Gigi D’Alessio

Nel brano ancora una volta Gigi si riavvicina a un mondo, quello della trap campana, solo apparentemente lontano dal suo. Lo aveva spiegato lo stesso cantautore in un’intervista a Fanpage: “Io in loro rivedo me, al di là del suono della batteria, per entrare nella parte tecnica, il concetto è che sono ragazzi nati nei quartieri popolari e scrivono quello che vedono. Molti della mia generazione e del mio genere, il pop, visto il grande successo che hanno questi ragazzi li guardano anche un po’ con la puzza sotto il naso: sono tutti preconcetti che ho subito anche io“. Di seguito il post con l’annuncio:

Il significato di Guagliune di Gigi D’Alessio

La nuova canzone del cantautore partenopeo, come spiegato in una nota stampa, va oltre il concetto di singolo. Si tratta di un pezzo in continuazione del percorso sorprendente iniziato con l’album Buongiorno, e anticipa un nuovo capitolo musicale di Gigi, in arrivo prossimamente.

Spiegando il significato del testo, la nota dichiara che il brano scatta un’istantanea ai guagliune, “a tutti quei ragazzi che si ritrovani uniti da un linguaggio universale e da un destino comune che affonda le radici nelle periferie“.