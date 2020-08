Bon Iver, AUATC: la nuova canzone del progetto di Justin Vernon con tanti ospiti, tra cui anche Bruce Springsteen.

Bon Iver ha lanciato un nuovo singolo. A distanza di poche settimane dall’uscita a sorpresa di Folklore, l’album di Taylor Swift in cui è presente anche il loro duetto in Exile, l’artista americano ha pubblicato un nuovo brano, sempre in collaborazione con altri grandi colleghi. Stavolta tra gli ospiti ce n’è però uno d’eccezione: Bruce Springsteen.

Bon Iver, AUATC: la canzone con Bruce Springsteen

AUATC è il titolo del nuovo singolo di Justin Vernon. Si tratta di un acronimo e sta per Ate Up All Their Cake. Brano scritto in collaborazione con Phil Cook dei Megafaun, presenta anche le voci del Boss, di Jenny Lewis, di Elsa Jensen e di Jenn Wasner dei Wye Oak.

Bruce Springsteen

Un grande colpo per Vernon, che ha avuto l’opportunità di collaborare con una leggenda vivente della musica mondiale come Springsteen. Di seguito il video ufficiale, diretto da Aaron Anderson e Timothy Carlson:

Bon Iver: nuovo album in arrivo?

BI è il nome del progetto musicale fondato da Justin Vernon, colonna della musica indie americana. All’attivo finora ha quattro album in studio: For Emma, Forever Ago del 2007, Bon Iver, Bon Iver del 2011, 22, A Million del 2016 e I,I del 2019. Album che gli sono valsi già due Grammy su ben otto nomination (miglior nuovo artista e miglior album alternativo nel 2012).

Che sia in arrivo il quinto capitolo della discografia della band? Per ora non ci sono notizie certe in merito, e non sappiamo se AUATC sia il preludio a qualcosa di più grande. Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane, ma di certo il periodo non è povero di novità per i fan del gruppo, dopo le due prestigiose collaborazioni con la Swift e Springsteen.