La cabina armadio di Chiara Ferragni è probabilmente la parte della nuova casa che è più attesa dalle sue fan e Fedez proprio oggi ci ha fatto un piccolissimo spoiler di come sarà.

l’armadio di Chiara Ferragni é più grande del mio futuro — chiara💙🇮🇹 (@stuckonyouth) June 24, 2018

I Ferragnez, come sappiamo, si sono ufficialmente trasferiti nella nuova casa ieri, 22 novembre, ma molte stanze devono tutt’ora essere ultimate e arredate, per questo motivo Chiara Ferragni ha categoricamente vietato al marito di fare l’home tour.

La nuova cabina armadio di Chiara Ferragni è grande quanto un negozio, il video

Anche della nuova cabina armadio abbiamo visto poco se non la moquette rosa posizionata sopra il parquet, i lampadari, vari divanetti e anche un lavatesta. “Ha deciso di non fare una cabina armadio, ma di costruire La Rinascente in casa“, ha ironizzato Fedez.

Ed effettivamente a livello di grandezza sembra davvero un negozio, molto più grande della sua vecchia cabina armadio che si estendeva in tre stanze divise su due livelli nella casa precedente.

In attesa di vederla completata, ecco un piccolo spoiler. Che meraviglia.