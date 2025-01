La novità nel comune italiano

Un importante provvedimento del Comune di Milano prevede che, dal 2025, gli animali domestici possano essere sepolti insieme ai loro proprietari. Questa iniziativa, che anticipa l’applicazione di una legge regionale del 2022, è stata accolta come un gesto di civiltà da parte dell’assessora ai Servizi civici Gaia Romani, sottolineando l’importanza degli animali domestici come veri membri della famiglia. Negli ultimi anni, varie regioni italiane hanno introdotto leggi in materia di cimiteri per animali, affrontando l’aumento dei possessori di animali domestici, che oggi rappresentano circa il 39% della popolazione italiana.

Le nuove disposizioni di Milano approvano la tumulazione congiunta, permettendo la sepoltura di animali e umani nello stesso loculo. Per garantire una gestione appropriata, queste leggi regolano la creazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali domestici, oltre a specificare il trasporto e il seppellimento delle spoglie. Nonostante le molte normative in merito, è necessario ottenere permessi dal Comune e dall’Agenzia di Tutela della Salute per la costruzione dei cimiteri.

In Lombardia e Liguria, la possibilità di sepoltura congiunta è già praticata, mentre il Veneto ha avviato progetti di legge simili. La legge regionale della Liguria del 2020 permette la tumulazione degli animali nelle tombe dei familiari, previa cremazione. Analogamente, l’Abruzzo ha approvato una legge che consente la sepoltura di animali d’affezione insieme ai defunti, sempre dopo la cremazione.

Le nuove normative di Milano stabiliscono che, affinché un animale possa essere sepolto con il proprietario, deve trovarsi nello stesso manufatto. Tuttavia, non è consentito inserire foto o epigrafi dedicate all’animale sulla lapide; solo immagini del defunto con il proprio animale sono ammesse. Le sepolture possono avvenire in cellette, colombari o tombe di famiglia, mentre non è consentita la dispersione delle ceneri degli animali nei cimiteri né il loro conferimento a cinerari comuni o ossari.

Questa evoluzione legislativa evidenzia un crescente riconoscimento della relazione tra uomini e animali domestici in Italia, proponendo un modo dignitoso di affrontare la loro perdita.