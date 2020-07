Facebook, video musicali su Watch: il social network blu sfida YouTube nel campo dei videoclip delle nostre canzoni preferite.

Facebook contro Google, ancora una volta. Il social di Menlo Park ha deciso di sfidare il proprio colosso rivale su un campo che da anni è quasi monopolizzato da una delle anime di Google, ovvero YouTube: stiamo parlando dei video musicali. Secondo quanto riferito dalla stampa specializzata, da agosto negli Stati Uniti inizieranno a essere pubblicati sulla piattaforma Facebook Watch i video musicali con licenza.

Facebook: video musicali in arrivo

Stando a quanto riferito da Test Crunch, tutti gli artisti che hanno una pagina su Facebook hanno già ricevuto comunicazione da parte del colosso di Menlo Park circa l’arrivo di una nuova impostazione che permetterà a tutti loro di inserire i video musicali sulla piattaforma Watch. Una novità che permetterà a tutti di ottenere maggiore visibilità presso i milioni di utenti che ogni giorno utilizzano il celeberrimo social network blu.

Video musicali su Facebook

Come funzionerà nel dettaglio la diffusione dei video su Facebook? Stando a quanto trapela, questa impostazione creerà in automatico una sezione dedicata ai video ufficiali degli artisti, che non dovranno dunque impegnarsi a caricarli manualmente.

Al social bisognerà dare il permesso di raccoglierli, attingendo ai lavori ufficiali e alle collaborazioni con altri artisti. Ovviamente i proprietari dei video e delle pagine potranno controllare i video e decidere eventualmente di modificare o rimuovere il materiale pubblicato, cambiare il titolo, la descrizione, aggiungere i tag e le miniature.

Una manovra, quella di Facebook, che potrebbe rivelarsi con il lungo andare anche un aiuto economico per l’industria musicale, considerando che l’app principe del gruppo di Menlo Park è ancora oggi uno dei social media più utilizzati nel nostro paese.

Di seguito un tweet che conferma questa novità in arrivo:

