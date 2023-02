La notte nel van al Grande Fratello Vip: Daniele scopre cosa è successo e sbotta

Se Maria De Filippi ha vissuto la sua noce moscata era con la celebre notte di Capodanno ad Amici, Alfonso Signorini si è attaccato al mistero del van. Anche questa sera, infatti, il conduttore affronterà quella discussa notte passata senza microfoni fra Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia e Micol Incorvaia.

“C’è un mistero che si infittisce giorno dopo giorno: cos’è successo davvero nel Van della Casa? Questa sera il Grande Fratello porterà alla luce nuove verità. #GFVIP”, si legge sui profili social della trasmissione. E le anticipazioni, riportate da DavideMaggio.it, sono chiare:

Le anticipazioni

“Gli occhi saranno puntati poi su Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Tutto lascia pensare che possa essere successo qualcosa di loro nella notte ‘misteriosa’ nel van, che li ha portati ad avvicinarsi sempre di più. Tuttavia rimane un dubbio: quella di Donnamaria è una strategia per far ingelosire Antonella Fiordelisi o davvero la loro relazione è finita? Amore a parte, per la Fiordelisi è in arrivo anche una bella sorpresa, dopo i giorni turbolenti trascorsi nel loft”.

Ma cosa è successo quella notte? Donnamaria ha confessato di aver visto i genitori ai seggi quando era andato a votare, la Murgia ha riportato notizie dall’esterno, mentre Tavassi e Micol avrebbero parlato di argomenti piccanti e avrebbero staccato il microfono per fare all’ammmore. Tutti comportamenti che li hanno portati diretti in nomination per aver infranto il regolamento.

Van gate, Daniele scopre cosa è successo

Poche ore fa Daniele Dal Moro, litigando con Edoardo Donnamaria, ha dichiarato di sapere cosa è successo nel van e per questo dovrebbe mettersi “la lingua nel cu”.

“Resta il fatto che tu parli male di me e io no! Ciccio, ma serio stai parlando? Vuoi che ti dica che cosa mi hanno detto in Confessionale l’altro giorno quando eravate qua nel van? Meglio che tu ti metta la lingua nel cu, fidati!”.