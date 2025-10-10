La notte nel cuore conquista l’Italia con colpi di scena

La puntata de “La notte nel cuore”, la nuova serie turca di Canale 5 con Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan, è andata in onda il 9 ottobre ed è ora disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Nuh si prepara a fare la proposta di matrimonio a Sevilay, ricevendo consigli da Melek su gelosia e sicurezza. Nel frattempo, i medici confermano che Bunyamin è compatibile come donatore di rene per Samet. I familiari tentano di contattarlo, ma il suo cellulare risulta irraggiungibile; così Cihan cerca di rintracciarlo.

Bunyamin, mentre cerca risposte sul suo passato, visita il vecchio custode degli Sansalan, il quale rivela che sua madre fu illusa da Samet e rimase incinta. Melek accompagna Sumru in ospedale e ha un acceso diverbio con Esat e Harika, ma riesce a ottenere il rispetto che merita. In seguito, incontra Cihan e si riappacificano.

Turkan, invece, sfoga la sua invidia nei confronti di Esma, notando al collo della ragazza un ciondolo a forma di cuore. Riordinando la camera di Esat, scopre l’altra metà del ciondolo nel cestino, realizzando così che Esma e Esat hanno una relazione.

Bunyamin viene fermato dalla polizia mentre cerca di tornare a casa. Hikmet, Cihan, Harika ed Esat cercano di convincerlo a donare il rene necessario per salvare Samet, ma lui pone precise condizioni. Nuh, durante una cena romantica, chiede a Sevilay di sposarlo, ma il giorno dopo si mostra freddo, turbato dall’idea che tra Sevilay e Cihan possa esserci stata intimità. Ferita, Sevilay gli restituisce l’anello di fidanzamento e scappa, seguita da Melek che la aiuta a trovare una pensione per la notte.