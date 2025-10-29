La Notte nel cuore: attesa per il gran finale in Italia

Prosegue l’appuntamento con “La Notte nel cuore”, la serie turca conosciuta anche come Siyah Kalp, che ha già completato la sua messa in onda nel paese d’origine. Composta da 34 episodi di 130 minuti ciascuno, la serie è stata riadattata in un formato di 45 minuti per il mercato internazionale. In Italia, la messa in onda si avvicina alla conclusione, con un gran finale atteso tra novembre e dicembre.

Negli ultimi tempi, Canale 5 ha raddoppiato le proiezioni, trasmettendo la serie la domenica e il martedì sera. Nelle prossime schede, oltre alle anticipazioni della puntata di questa sera, saranno forniti dettagli anche su quelle di domenica.

Riviviamo brevemente ciò che è accaduto finora. Melek ha accettato la proposta di matrimonio di Cihan, mentre Tahsin, Nuh e Sumru hanno preso il controllo di villa Sansalan, costringendo gli avversari a trasferirsi altrove. Nuh ha scoperto da Nihal che Hikmet è stata la persona che ha accusato Sumru e Tahsin dell’omicidio di Gurcan. Un colpo di scena ha avuto luogo quando Sumru, dopo aver accompagnato Tahsin in aeroporto, ha subito un incidente tornando a casa, finendo fuori strada.