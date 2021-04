ROMA – Al termine di una giornata di terrore, Chris Smalling al citofono riesce a dire con un filo di voce: “Fine (sto bene, ndr)” e poi si trincera dietro a un “No comment” alle domande. All’alba di ieri il difensore inglese della Roma e la moglie, l’ex modella Sam Cooke, sono stati svegliati dalle pistole puntate alla testa da tre rapinatori incappucciati e con i guanti in lattice alle mani. Un assalto con molta probabilità pianificato da tempo nella villa dalle mura rosse sull’Appia Antica.

“Cash, cash”, urlavano i tre mentre il calciatore cercava di mantenere la calma. Nella stanza accanto c’era il figlioletto di due anni che dormiva, al piano di sotto la suocera e la tata erano nelle loro camere. Nella dépendance c’era anche il custode che ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. “Ho mantenuto la calma, ma temevo per mio figlio e per mia moglie. Per fortuna il bambino dormiva e non ha percepito nulla”, ha detto Smalling agli investigatori della squadra mobile. Rapina e sequestro ad alta tensione durati poco più di dieci minuti. Uno dei tre banditi, che secondo le descrizioni fornite alla polizia potrebbero essere dell’Est Europa, ha tenuto sotto la minaccia della pistola la moglie di Smalling. Un altro è andato con il calciatore in una stanza dove in un cassetto il difensore custodiva 300 euro. “Mi hanno creduto, davvero non avevo altri soldi e allora mi hanno costretto ad aprire la cassaforte”, ha ricostruito Smalling ancora sotto shock. Dentro alla cassetta di sicurezza c’erano gioielli di famiglia e tre Rolex per un valore di oltre 50 mila euro.

Gli investigatori dell’Antirapina hanno ricostruito che i tre rapinatori sono dei professionisti e sono entrati in azione con una tecnica molto diffusa: quella del foro, non molto grande, realizzato sul vetro di una finestra. Con una corda metallica i tre hanno poi agganciato la maniglia e sono piombati in casa. La residenza è sorvegliata da una decina di telecamere e da un sistema d’allarme. Peccato che l’antifurto non fosse stato inserito. Una dimenticanza fatale o ricorrente? Sta di fatto che i tre rapinatori hanno avuto la strada spianata. E, di certo, quella villa in fondo alla strada, l’ultima di una schiera di residenze d’alto bordo, dove poco distante vive l’attrice Gina Lollobrigida e ha la sua casa romana Silvio Berlusconi, era stata presa di mira da tempo.

Dopo avere arraffato i gioielli, messi dentro a una borsa, il commando di rapinatori è andato via. La moglie di Smalling ha chiamato il 112. Adesso al vaglio degli investigatori, coordinati dal dirigente Alessandro Mennini, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. “Non mi sono accorto che qualcuno ci osservava, non ero pronto a un evento del genere”, ha detto ancora scosso il giocatore che, a differenza degli altri giallorossi, tradizionalmente accasati nel verde di Casalpalocco, ha scelto l’antica Roma della Regina Viarum per vivere con la famiglia.

Decine i messaggi di solidarietà di tifosi e giocatori sui social. E la giornalista Paola Ferrari su Twitter scrive: “Nella stessa casa sono stata rapinata anche io. Perché dopo due anni questa storia si ripete?”. C’è forse un basista dietro ai due raid?