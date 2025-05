La Notte di Andrea Laszlo De Simone: Un Capolavoro Musicale

Andrea Laszlo De Simone ritorna a distanza di sei anni con “La notte”, il singolo che anticipa il suo nuovo album “Una Lunghissima Ombra”, previsto per l’uscita dopo l’estate tramite 42 Records. La canzone, descritta dall’artista come giocosa ma intrisa di ombre, rappresenta il desiderio di innamorarsi nuovamente della vita, di liberarsi dalle sofferenze, seppur solo per una notte.

“La notte” si sviluppa attraverso una melodia che combina pianoforte e archi, creando un’atmosfera romantica con un richiamo a “Moon River”. Il brano si arricchisce poi di percussioni, cori femminili e fiati, portando l’ascoltatore in un viaggio sonoro evocativo. Accompagna il brano un lyric video realizzato dallo stesso De Simone, che illustra una notte vitale e malinconica, sfumando con l’arrivo del mattino.

Il testo della canzone affronta temi di desiderio e dolore, mettendo in luce una transizione esistenziale, una riflessione sulla vita e l’amore. “Una Lunghissima Ombra” non è solo un album musicale, ma anche un’opera video che esplora frammenti di realtà, natura e paesaggi urbani, unendo amore e sofferenza in un continuum di esperienze visive.

In una dichiarazione, De Simone ha descritto il progetto come un’esplorazione delle emozioni intrusive e della ricerca di significato. Temi di tempo, morte, amore e ingiustizia emergono come ombre che influenzano la nostra esistenza.

