la notizia è state tenuta riservata fino ad ora

Il mondo del cinema dice addio a John Aprea, l’attore statunitense di origini italiane noto per il ruolo di Salvatore Tessio ne Il Padrino – Parte II. Aprea è morto a 83 anni nella sua casa di Los Angeles, l’8 agosto, circondato dall’affetto della sua famiglia. La notizia, tenuta riservata fino ad ora, è stata diffusa dal suo manager, Will Levine, in una dichiarazione a Fox News.

Muore il grande John Aprea: indimenticabile il suo ruolo ne Il Padrino

Aprea, nato nel marzo del 1941 da genitori italiani provenienti da Sorrento e Castellammare di Stabia, ha costruito una carriera che lo ha visto diventare un volto amato del grande e piccolo schermo. Oltre al ruolo iconico ne Il Padrino Parte II, Aprea sarà ricordato per le sue interpretazioni in serie televisive come Matt Houston, Knots Landing e Another World. Tra i suoi lavori cinematografici, si ricordano anche The Game e The Manchurian Candidate.

Levine ha voluto ricordarlo così:

“Era un attore con un incredibile talento, amato dai suoi amici. Era uno degli uomini più eleganti che abbia mai conosciuto”.

Aprea, scomparso per cause naturali, lascia la sua terza moglie, Betsy Parker, con la quale era sposato da 25 anni, e la figlia Nicole.

Il commovente addio di Paul Carafotes, amico e collega di lunga data, ha aggiunto un tocco personale alla triste notizia. In un post su Instagram, Carafotes ha condiviso il suo dolore:

“Ho appena saputo che il mio vecchio amico, attore, padre, marito, fratello, è morto l’8 agosto 2024. Ci siamo fatti un sacco di risate insieme”.

La carriera di John Aprea è ricca di un’incredibile versatilità, spaziando tra ruoli drammatici e commedie, sempre con un talento che ha lasciato il segno. Il suo volto resterà per sempre legato a quello del giovane Sal Tessio, personaggio indimenticabile di uno dei film più celebri della storia del cinema.

Hollywood piange la sua scomparsa, ma il ricordo delle sue interpretazioni continuerà a vivere attraverso i suoi film e le sue serie TV. Ha lasciato un’eredità che segnerà intere generazioni.

