la notizia è di poche ore fa

Ad appena un giorno dalla notizia del celebre arresto del cantante Justin Timberlake, un altro famoso nome del panorama musicale statunitense rimbalza agli onori della cronaca. È notizia, infatti, di poche ore fa l’arresto del rapper americano Travis Scott avvenuto nella contea di Miami-Dade, in Florida. Il celebre 33enne, conosciuto anche con lo pseudonimo di La Flame o Cactus Jack, è stato posto in stato di fermo alle 04:35, ora locale.

Da quanto si apprende dall’emittente televisiva locale WSNV-7 l’arresto di Travis Scott sarebbe conseguente ad una serie di disordini provocati dal rapper su di una barca a noleggio presso il porto turistico di Miami Beach.

Il proprietario della barca, che ha descritto l’atteggiamento del rapper estremamente molesto e sotto l’evidente effetto dei fumi dell’alcol, gli avrebbe intimato di allontanarsi immediatamente dalla sua imbarcazione.

Di seguito, le dichiarazioni del proprietario della barca effettuate agli agenti del dipartimento di polizia di Miami Beach intervenuti prontamente sul posto:

“Era ubriaco, ha causato problemi dopo avergli chiesto più volte di andarsene. Ha iniziato ad insultare con parolacce ed ha continuato a disturbare.”

All’ennesimo rifiuto da parte del 33enne di allontanarsi, è scattato l’arresto da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti di polizia lo hanno prelevato intorno all’una di notte e rinchiuso in cella alle 4.30, ora locale.

La cauzione

La cauzione per il rilascio del rapper, rinchiuso nel Turner Guilford Knight Correctional Center, ammonta a 500 dollari per l’accusa di violazione di proprietà e di 150 dollari per quella legata all’ubriachezza. Entrambe le cauzioni, a quanto si legge, risultano pagate; pertanto l’uomo sarebbe al momento libero. Non è chiaro però se debba comparire o meno dinanzi ad un giudice.

I trascorsi con la legge di Travis Scott

Considerato come uno dei migliori rapper al mondo nonché attualmente candidato ai Grammy Award, Travis Scott non è nuovo ai guai con la giustizia.

Nel 2021, durante il suo festival Astroworld a Houston, in Texas, dieci suoi fan morirono a causa della calca sottopalco, mentre centinaia rimasero ferite. Sebbene non sia ricaduta su di lui la responsabilità del tragico evento, il rapper è tuttora coinvolto in una serie cause civili in cui attribuisce ogni colpa agli organizzatori.

Ed ancora, circa un mese fa, Travis Scott ha litigato con Tyga, altro celebre rapper e personaggio televisivo statunitense. Scott ha infatti creato altri disordini nel corso del party annuale The After, organizzato in occasione del Festival di Cannes da Richie Akiva presso il Domaine La Dilecta.