Dopo qualche settimana di silenzio, si torna a parlare di Eurovision Song Contest 2022. Se ancora è massimo il riserbo sulla città che ospiterà il più importante evento musicale al mondo, si fanno forti le voci sul nome che condurrà la kermesse. In particolare su uno. Non Alessandro Cattelan, bensì Mika.

Mika conduttore dell’Eurovision 2022: la bomba di Corsi

A dare vigore alle indiscrezioni sull’approdo del cantautore di origini libanesi alla guida del mega evento europeo è stato Gabriele Corsi del Trio Medusa durante una diretta nel programma Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay. Introducendo il giudice di X Factor, l’ex iena si è lasciato andare a queste parole: “Salutiamo Mika, che sta conducendo X Factor e che sta per condurre l’Eurovision… ecco, l’abbiamo detto“. Una frase scherzosa ma sibillina, che proviene da una fonte attendibile. Ricordiamo che era stato lo stesso Corsi a condurre l’evento lo scorso anno insieme a Cristiano Malgioglio.

La candidatura di Mika comunque non escluderebbe quella di Alessandro Cattelan. I due, dopo X Factor, potrebbero ritrovarsi insieme alla guida dell’Eurovision, magari affiancati da Chiara Ferragni (ma c’è anche chi fa il nome di Elodie). Per ora comunque non ci sono certezze, se non l’euforia che ha accompagnato la notizia di Mika tra il popolo dei social.

Mika all’Eurovision 2022: social in festa

“Raga non ci credo finché non lo vedo“, scrive qualcuno su Twitter, esplodendo di gioia alla notizia dell’approdo di Mika alla guida dell’Eurovision 2022. Non c’è ancora l’ufficialità, e dunque è bene andare con i piedi di piombo. Tuttavia, è bastata l’indiscrezione di Corsi per accendere l’entusiasmo dei fan del cantante showman: “Il duo Mika-Cattelan spaccherà di brutto“, “Mika conduttore e Maneskin ospiti, non riuscirò ad arrivare a maggio“, “Bene, ora contattiamo Paola Cortellesi e Victoria Cabello e chiudiamo la partita“. Ma c’è anche qualche voce fuori dal coro, come chi sottolinea le dichiarazioni non proprio positive sull’Eurovision rilasciate in passato da Mika. Basterà a porre un freno alla sua candidatura? Probabilmente no. E noi aspettiamo fiduciosi notizie ufficiali al più presto.

