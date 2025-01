la notizia appena annunciata

Keller Scott Fornes, attore di 32 anni noto per la sua partecipazione in serie come County Rescue e The Walking Dead, è deceduto il 19 dicembre 2024. La causa della sua morte non è ancora stata resa nota. La notizia della scomparsa di Fornes è stata diffusa recentemente da People.com e confermata dalla rete Great American Family, che ha dedicato un post commemorativo all’attore.

Fornes aveva una carriera in ascesa come attore e sceneggiatore americano, diventando un volto familiare nel panorama televisivo statunitense. La sua morte è avvenuta in circostanze poco chiare a Eastland, in Texas. Great American Family ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di Fornes, descrivendolo come una persona speciale e un talentuoso attore, scrittore e regista, oltre che cantante e musicista. Hanno elogiato la sua energia e l’entusiasmo con cui ha lavorato, partecipando a progetti come County Rescue, e hanno inviato preghiere alla sua famiglia.

Durante la sua carriera, Keller Fornes ha ricevuto riconoscimenti per le sue interpretazioni in varie serie e film, inclusi Found, Genius e The Secrets She Keeps, fino a Project ISISX. Era atteso per iniziare le riprese della seconda stagione di County Rescue, dove interpretava il personaggio di Griffin.

Un segno della sua vitalità e connessione con i cari è rappresentato dal suo ultimo post su Instagram, pubblicato il 14 dicembre 2024, pochi giorni prima della sua morte. Le immagini mostravano selfie e momenti con i suoi nipoti, figli di suo fratello. Lascia la moglie Margie, i genitori e due fratelli. La notizia della sua perdita ha avuto un forte impatto su fan e colleghi, sottolineando l’effetto che ha avuto nel mondo dello spettacolo e il vuoto che la sua scomparsa ha generato nella comunità artistica.

Nonostante la carriera relativamente breve, Fornes ha lasciato un segno indelebile attraverso i suoi ruoli significativi e il talento riconosciuto, diventando una figura apprezzata e influente nel settore. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le opere che ha realizzato, emozionando il pubblico anche dopo la sua prematura scomparsa.