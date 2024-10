La nota attrice è scomparsa dopo una lunga malattia.

L’attrice Teri Garr, celebre per i suoi ruoli in film iconici come “Frankenstein Junior” e “Tootsie”, è morta all’età di 79 anni dopo una lunga lotta contro la sclerosi multipla, una malattia diagnosticata negli anni ’90. La sua morte è avvenuta a Los Angeles il 29 ottobre 2024, circondatada dall’affetto della sua famiglia, secondo quanto riportato da fonti vicine.

Nata nel 1944 a Lakewood, Colorado, Teri Garr iniziò la sua carriera come ballerina, partecipando a diversi film con Elvis Presley. La sua carriera prese slancio con il film “La conversazione” di Francis Ford Coppola, ma il suo ruolo più noto rimane quello di Inga in “Frankenstein Junior” di Mel Brooks. Nel 1983 ottenne una nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua performance in “Tootsie”, una pellicola che ha segnato un’importante tappa nella sua carriera. Garr è anche nota per aver interpretato la madre di Phoebe Buffay nella celebre serie “Friends”, consolidando ulteriormente la sua popolarità nel mondo dello spettacolo.

Durante le riprese di film come “One From The Heart” e “Tootsie”, iniziarono a manifestarsi i primi sintomi della sclerosi multipla. Nel 2002, Teri decise di rendere pubblica la sua condizione, descrivendo la malattia come subdola in un libro di memorie che ha contribuito ad aumentare la consapevolezza sulla sclerosi multipla e a offrire conforto a molte persone affette da patologie simili. La sua testimonianza è stata significativa per molte persone che lottano contro la malattia.

Dopo la diagnosi, Garr affrontò diverse difficoltà, oltre a un aneurisma nel 2006, che la portarono a allontanarsi gradualmente dal mondo del cinema. Nel 2011, decise di ritirarsi definitivamente. Nonostante le sfide personali, continuò a collaborare come ambasciatrice per la National Multiple Sclerosis Society, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo la sclerosi multipla. Il suo lavoro e la sua vita rappresentano un esempio di resilienza, determinazione e forza, ispirando molte persone nel corso degli anni. La carriera di Teri Garr, caratterizzata da successi e sfide, lascia un’impronta duratura nel panorama cinematografico.