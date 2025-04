La nostra regione offre opportunità per i talenti

La direttrice del Dipartimento lavoro, istruzione e formazione della Regione Puglia, Silvia Pellegrini, ha partecipato all’evento “Abcd – A Bari Capitale Digitale”, dove sono stati presentati i risultati della strategia regionale #mareasinistra. Pellegrini ha sottolineato l’importanza di valorizzare i talenti pugliesi, evidenziando che la regione offre opportunità per i giovani. La strategia è motivata dal crescente invecchiamento della popolazione nel Mezzogiorno, dall’aumento dell’emigrazione dei laureati e dalla diminuzione delle nascite, fattori che richiedono un intervento per contrastare la rarefazione delle risorse umane.

Tra le misure adottate ci sono “Pass Laureati”, un programma di borse di studio per la formazione specialistica, interventi per il diritto allo studio e programmi di orientamento. Pellegrini ha anche menzionato il sostegno a soggetti fragili tramite la cassa integrazione guadagni a zero ore e iniziative come Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) e Garanzia Giovani, che mirano alla riqualificazione dei giovani attraverso il reskilling e l’upskilling.

L’evento è stato descritto come un’importante occasione di connessione e inclusione, utile per combattere la dispersione scolastica e le disuguaglianze. Pellegrini ha espresso l’obiettivo di promuovere un continuo processo di apprendimento, affinché i giovani acquisiscano competenze pratiche e sociali che li preparino come cittadini consapevoli e con una visione del futuro. In conclusione, l’iniziativa è cofinanziata dall’Unione Europea attraverso risorse del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.