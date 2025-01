La nostra nuova comprensione del DNA

Le moderne analisi del DNA antico stanno cambiando la comprensione delle migrazioni umane, svelando nuove connessioni tra i vichinghi, le popolazioni scandinave e regioni come l’Ucraina e il Regno Unito, riscrivendo le tempistiche di questi spostamenti. Recentemente, uno studio condotto da un team internazionale guidato dal dottor Leo Speidel, in collaborazione con l’University College London (UCL), ha dimostrato che le migrazioni dalla Scandinavia verso le isole britanniche sono iniziate molto prima dell’epoca vichinga, tradizionalmente fissata all’VIII secolo. Analizzando il DNA di resti umani risalenti all’età del ferro e al primo millennio d.C., i ricercatori hanno trovato tracce genetiche scandinave in Gran Bretagna già durante il periodo romano. Secondo il professor Mark Thomas dell’UCL, “ci fu un significativo contributo genetico scandinavo al pool genico britannico secoli prima delle incursioni vichinghe”, suggerendo anche interazioni commerciali e culturali tra popolazioni locali e scandinave prima di quanto fosse stato documentato.

In un altro studio, i ricercatori di un consorzio coordinato dall’Università di Copenaghen hanno scoperto collegamenti tra i vichinghi e l’attuale Ucraina. Utilizzando avanzate tecniche di sequenziamento genetico su resti umani rinvenuti lungo il fiume Dnepr, importante via commerciale dell’epoca, è emerso che popolazioni scandinave erano già presenti nella regione nel IX secolo, contribuendo alla creazione di comunità multiculturali che influenzarono la nascita della Rus’ di Kiev, un’entità monarchica degli Slavi orientali. L’articolo su Discover Magazine sottolinea che i Vichinghi, oltre a essere guerrieri, erano anche abili commercianti, il che ha permesso loro di stabilire reti che si estendevano dai fiordi norvegesi fino al Mar Nero.

Queste scoperte hanno un’importanza fondamentale per la storia europea, dimostrando che le migrazioni erano più diffuse di quanto si fosse pensato. Lo studio del DNA antico ha confermato che molte migrazioni associate ai vichinghi non erano eventi isolati, ma parte di una complessa rete di interazioni, inclusi scambi commerciali, matrimoni misti e conflitti. Queste ricerche non solo chiariscono le origini genetiche delle popolazioni europee, ma sollevano anche nuove domande sulle interazioni tra gruppi umani e sull’influenza reciproca nello sviluppo di culture diverse.